نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق عملت كيلو بسكويت الشاي بدون ماكينة ولا فرن مقرمش ولذيذ جدا زي المحلات مش هتبطلي تعمليه في المقال التالي

يعتبر بسكويت الشاي من المخبوزات المحبوبة والمفضلة لدى الكثير من الأطفال والكبار والتي تسعى الكثير من السيدات بشرائه من الخارج جاهز من المخبز ولكن قد يكلفنا ذلك عند شرائه ولذلك قامت بعض السيدات بابتكار طرق سهلة لعمل بسكويت الشاي في المنزل بطريقة صحية ومضمونة بدون الحاجة إلى شرائه مز الخارج وسوف نتناول طريقة عمل بسكويت الشاي خلال هذا المقال بأقل المكونات المطلوبة وبإبسط المقادير المتوفرة لدى كل منزل بدون مكينة أو بيض أو الحاجة إل استخدام فرن وتوفير للوقت والجهد وسوف نشرح ذلك بالتفصيل. بكوب دقيق يمكن عمل بسكويت الشاي تقوم الكثير من السيدات وربات المنازل لعمل بسكويت الشاي بطريقة هشة ولذيذة وصحية وسوف نشرح ذلك بالتفصيل خلال تلك السطور المكونات كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

كوب من الزيت بدرجة حرارة الغرفة.

باكو من الفانيليا البودرة أو السائل حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الخاصة بالحلويات. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء واسع ونضع به كوب من السكر مع إضافة كوب من الحليب ويجب أن نراعي أن يكون بدرجة حرارة الغرفة.

نقوم بوضع كوب من الزيت للمكون السابق مع التقليب الجيد لهم بواسطة مضرب البيض حتى يصبح الخليط متجانس.

نقوم بوضع ٢ باكو من الفانيليا مع إضافة ملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونضيف ملعقة صغيرة من الخميرة مع تقليب تلك المحتويات جيدًا بواسطة مضرب البيض.

أخيرًا نقوم بإضافة كوب من الدقيق إلى المكونات السابقة ونبدأ في عملية العجن حتى يصبح القوام متماسك وتصبح العجينة هشة وطرية.

نترك العجينة حتى ترتاح لمدة ٢٠ دقيقة.

نقوم بوضع رشة من الدقيق على السطح الذي سنفرد عليه العجينة ويتم فرد العجينة جيدًا.

نقوم بتقطيع العجينة بواسطة كوب حيث نضع وجه الكوب على العجينة ونقوم بالضغط عليه فيتم تقطيعها إلى دوائر.

نقوم بتزيين سطح العجينة بواسطة شوكة حتى تصبح مثل المحلات.

نقوم بوضع القطع الدائرية في صينية بعد دهنها بالسمنة

نقوم بوضعها على نار هادئة جدًا على البوتاجاز حتى تأخذ اللون الذهبي ويتم قلبها على الناحية الأخرى وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بكوب دقيق عملت كيلو بسكويت الشاي بدون ماكينة ولا فرن مقرمش ولذيذ جدا زي المحلات مش هتبطلي تعمليه - ثقفني

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