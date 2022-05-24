ماسك الكركم للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

ماسك الكركم للوجه، الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تدخل في وصفات الأطعمة، حيث تساعد على إعطاء لون مميز للأطعمة، كما تعطي الأكلات طعم مميز ولذيذ، لذا تستخدمه الأمهات في الطهي بشكل دائم، كما يمكنك استخدامه في تبييض البشرة من أي أماكن داكنة وبثور سوداء، وحرصاً لتجنب استخدام الكريمات الصناعية لتبييض البشرة التى تترك آثار سلبية مع كثرة الاستخدام، حيث أن الكركم يلعب دور هام في تنظيف البشرة وجعلها مشرقة ومضيئة كالشمس، ويمكنك تحضير وصفة الكركم لتبييض البشرة الداكنة من خلال إتباع هذا المقال.

ماسك الكركم للوجه

يضاف الكركم إلى الأرز البسمتي حتى يعطي الأرز اللون والطعم المميزان، كما يدخل في وصفات تلوين الشعر، حيث يعطى للشعر اللون الذهبي الفاتح، ويجعل الشعر ذات لون جذاب ومميز، كما يدخل في وصفات تبيض البشرة ويوحد لونها ويجعلها بيضاء وموحدة اللون، ويتم استخدام المكونات التالية لتحضير الوصفة.

الكركم ملعقة صغيرة.

ملعقتين من الدقيق صغيرتين.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

دائما يفضل الفيتات استخدام الوصفات الطبيعية لعلاج مشاكل البشرة والشعر، وخاصة لأنها غير مكلفة وتكون في متناول الجميع، كما إنها تعالج كافة مشاكل البشرة من أماكن داكنة وبثور سوداء وحب الشباب، ولم يتم إثبات وجود أي وصفات طبيعية تترك آثار سلبية على البشرة، لذا يمكنك استخدام الكركم في تنظيف البشرة بالكامل من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم وضع الكركم والدقيق والماء في وعاء والتقليب حتى يصبح قوام الكركم كريمي.

نوزع خليط الكركم على البشرة بالتساوي.

يترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعدها تغسل البشرة بالماء أكثر من مرة حتى يتم التخلص من آثار الكركم على البشرة.

فوائد الكركم لتبيض البشرة