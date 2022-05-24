اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال احصلي علي ايدي في غاية النعومة بدون جفاف أو تجاعيد أو تشققات

تزامناً مع دخول فصل الصيف، وكثرة التعرض لأشعة الشمس الضارة، تسعى غالبية الفتيات والسيدات إلى إيجاد وصفات وطرق طبيعية تساعدهن على تفتيح مناطق اليدين والقدمين بشكل صحي وآمن على البشرة، لذلك نستعرض لكي عزيزي بعض من تلك الوصفات باستخدام مكونات طبيعية تعمل على تبييض اليدين والقدمين وترطبيهم، بما يضفي مزيد من الجمال والأنوثة للمرأة.

اقوي كريم لتبيض اليدين والجسم من أول استعمال

يلعب جل الصبار دوراً فعالاً في تفتيح البشرة من خلال احتوائه على مادة الليغنين التي تعمل على توحيد لون البشرة ومكافحة البقع الداكنة والتصبغات الموجودة، إلى جانب قيامها بترطيب البشرة.

4 ملاعق من جل الصبار الأصلي.

4 ملاعق من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

أمزجي مقدار جل الصبار مع زيت اللوز الحلو في إناء متوسط الحجم.

وزعي كل الكمية على اليدين والقدمين.

اتركي الماسك على بشرتك لعدد من الساعات، ويفضل أن تضعي الوصفة في الليل قبل النوم، ثم اشطفيه بالماء الفاتر صباحاً.

يمكنك تكرار هذه الوصفة 3 مرات خلال الأسبوع، لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

يساعد اللوز الحلو على ترطيب البشرة وحمايتها من أي التهابات أو حساسية.

وصفة الزبادي وعصير الليمون لتبيض اليدين

يدخل الزبادي بدوره في غالبية وصفات تفتيح البشرة، وذلك نظراً لاحتوائه على حمض اللاكتيك والذي يعمل على تفتيح المناطق الداكنة ويعيدها إلى لونها الطبيعي.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بخلط مقدار الزبادي مع عصير الليمون، حتى يصبح قوامهما متماسكاً.

افردي الماسك على يديك وقدميك جيداً.

اتركي الماسك لمدة 5-10 دقائق أو يجف تماماً، وافركيه جيداً بحركات دائرية، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

وصفة البطاطس لتبيض اليدين والجسم كله

ثمرة من البطاطا.

طريقة التحضير