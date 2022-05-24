نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لطبيب الأسنان.. كنز في بيتك لتبيض الأسنان كالؤلؤ وإزالة الجير والأصفرار نهائيا بدون ليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأسنان التي لا يتم تنظيفها بشكل يومي من بقايا الطعام تكّون طبقات جيرية صفراء، وتصبح بيت ملائم لنمو البكتيريا الفمية، كما أن تراكم طبقات الجير فوق بعضها، يجعل إزالتها بعد ذلك صعباً، وعند ظهور الأسنان باللون الأصفر نفقد الإبتسامة بثقة، وينحرج الجميع أمام الأهل والأصدقاء نتيجة لون الأسنان الغير نظيف، ومعجون الأسنان لا يستطيع تنظيف الطبقات الجيرية من أول استخدام، لذلك يبحث الجميع عن وصفات تبيض الأسنان بشكل سريع، وتكون آمنة وقوية، حتى تعيد للأسنان بياضها ولمعانها الطبيعي، ونستطيع الضحك والإبتسامة بثقة، لذا سوف نلقي الضوء على طرق تبيض الاسنان بمكونات منزلية بسيطة.

طرق تبيض الأسنان في البيت

تغيير لون الأسنان يكون نتيجة تراكم الأطعمة على الأسنان دون تنظيفها ونمو البكتيريا عليها، وتراكم الطبقات الجيرية تسبب نمو الكثير من البكتيريا التي تجعل رائحة الفم كريهة عند التحدث، وكذلك تسوس وتأكل الأسنان، لذلك نحتاج إلى تنظيفها حتى نحافظ على لمعانها وقوتها، حيث يوجد العديد من الطرق المنزلية البسيطة التى يمكنك من خلالها تنظيف الاسنان من الطبقات الصفراء، وتتمثل هذه الطرق في الآتي.

الليمون

يساعد الليمون على تبييض الأسنان، والتخلص من الطبقات الصفراء، كما يقتل البكتيريا الفمية، ويمكنك استخدامه من خلال الغرغرة بعصير الليمون بشكل يومي حتى يتم إزالة هذه الطبقات، أو من خلال فرك الأسنان بقشر الليمون حتى يتم التخلص من الطبقات الجيرية.

الملح

الملح يساعد على إزالة جميع الطبقات الصفراء من على الأسنان، فهو مطهر ممتاز، ويعيد للأسنان البياض واللمعان، حيث يتم استخدامه من خلال وضع كمية من الملح على فرشاة تنظيف الأسنان وفرك الأسنان بها، أو من خلال استخدام الملح مع صودا الخبز ونفرك الأسنان بهم، حتى يتم تنظيفها.

قشر البرتقال

قشر الليمون غني بفيتامين سي والكالسيوم الذي يغذي الأسنان، لذا يمكن استخدامه في تنظيف الأسنان من خلال فرك القشر بالأسنان بشكل يومي حتى يتم التخلص من الطبقات الجيرية والصفراء، أو من خلال تجفيف قشر البرتقال وطحنه واستخدام ملعقة من قشر البرتقال المطحون مع ملعقة من عصير الليمون وعمل خلطة توضع على الأسنان ويتم الفرك بفرشة الأسنان.