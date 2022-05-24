بملعقة خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

فرد الشعر بالخميرة هي مجموعة من الوصفات السهلة التي تعطي نتائج ممتازة في فرد الشعر الخشن والمجعد، وتبحث الكثير من النساء حول العالم عن أبسط الوصفات المكونة من مواد طبيعية من أجل تنعيم الشعر والتخلص من الخشونة وتجاعيد الشعر، فالشعر الأملس هو أمنية كل فتاة تحب أن تظهر بمظهر جميل وشعر انسيابي ولامع، ويوجد الكثير من الطرق الطبيعية لفرد الشعر الخشن وفي هذا المقال سنتعرف عليها بالتفصيل من اجل اختيار الطريقة المناسبة.

فرد الشعر بالخميرة

تتعد طرق ووسائل فرد الشعر الخشن والقضاء على تجاعيد الشعر، حيث تقوم تلك الوصفات بالقضاء على الهيشان، وتنعيم وترطيب الشعر، وتطويل الشعر وتكثيفه، والاستمرار على هذه وصفة يؤدي إلى نتائج مذهلة، ومن أهم تلك الوصفات المشهورة بفرد الشعر الخشن ما يلي:

4 ملاعق نشا

نصف كوب جيل صبار خام

ملعقة خميرة.

كوب زبادي.

طريقة التحضير

يخلط النشا مع الخميرة والزبادي وجيل الصبار في طبق حتى تمام التجانس، يتم وضع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف لمدة 6 ساعات.

يفضل تغطية الشعر بكيس بلاستيك، ويغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر جيداً، للحصول على أفضل نتائج لابد من الاستمرار على تلك الوصفة لمدة 6 شهور وتكرر مرة كل أسبوع.

وصفة الحليب لفرد الشعر الخشن

تساهم هذه الوصفة في تغذية جذور الشعر، وزيادة كثافة البصيلات وخصلات الشعر، وفك العقد والتشابك، والتجاعيد من الشعر، تنظيف فروة الرأس من القشرة، والطبقة البيضاء المتراكمة، التخلص من التهابات فروة الرأس، محاربة تجاعيد الشعر، والقضاء على الشعر الخشن والهيشان، المساعدة في إنبات بصيلات شعر جديدة، وهي كما يلي:

زيوت طبيعية يفضل زيت خروع أو زيتون.

نصف كوب حليب بودرة

طريقة التحضير