طريقة عمل كريم بروليه Crème Brulee

لو بتدوري على افضل طريقة لعمل كريم بروليه وتطلع معاكي مثالية ، تابعي معانا في السطور الجاية خطوة بخطوة طريقة عمل كريم بورليه غني ودسم.

طريقة عمل كريم بورليه:

الكمية دي تكفي 6 افراد.

مقادير الكاستر:

– 2 كوباية كريمة تقيلة Heavy cream.

– 10 معالق كبار سكر. متقسمين.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا سايلة.

– 4 صفار بيضات كبار.

– ½ معلقة صغيرة فانيليا سايلة.

– ¼ معلقة صغيرة ملح.

مقادير طبقة السكر:

4 معالق كبار سكر, 2 معلقة صغيرة لكل قالب.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 164 درجة مئوية مع وضع رف الفرن في النص ، ورصي 6 قوالب في صينية وسيبيها على جنب.

2- في حلة متوسطة الحجم ، اخلطي الكريمة مع 4 معالق كبيرة سكر والفانيليا والملح ، وقلبيهم مع بعض على نار متوسطة لحد ما تبدأ تغلي.

بمجرد ما الكريمة تبدأ تغلي على نار هادية ، ارفعي الحلة من على النار.

3- في طبق اخلطي صفار البيض مع 6 معالق كبيرة سكر واضربيهم مع بعض كويس.

4- اثناء الخفق المستمر لصفار البيض ، ضيفي ببطء مغرفة واحدة (حوالي ¼ او 1/3 كوباية) من الكريمة السخنة ، وطول ما انتي بتضيفي الكريمة ببطء استمري في الخفق لحد ما تخلص كمية الكريمة كلها ، وبعدها ضيفي الفانيليا.

صفي الخليط من خلال منخل شبك ناعم عشان تتخلصي من اي قطع بيض صغيرة موجودة في الخليط.

بعد المرحلة دي تقدري انك تخزني الكاستر في التلاجة لمدة 5 ايام قبل ما تخبزيه.

5- قسمي خليط الكاستر على القوالب ، واملي كل قالب لحد الحافة الداخلية بتاعته ، او حوالي ¾ القالب.

6- املي الصينية بماية مغلية لحد ما الماية توصل ل 2/3 جوانب القوالب ، واتجنبي ان اي ماية تيجي على الكاستر.

7- دخلي صينية الكاستر للفرن واخبزيه لمدة من 38 – 40 دقيقة.

8- خرجي الكاستر من الفرن وسيبيه يبرد في الماية عشان تقدري تطلعيه من الصينية بأمان ، حوالي 15 دقيقة ، بمجرد ما تطلعي الكاستر من حمام الماية سيبيه يبرد لمدة 15 دقيقة كمان ، ولو في اي فقاعات على السطح ممكن تكشطيها بمعلقة صغيرة ، بعدها غطي كل قالب بغلاف بلاستيك وخزنيه في التلاجة لمدة 4 ساعات على الاقل قبل التقديم ، وممكن تخليه في التلاجة لحد 4 ايام.

9- لما الكاستر يبقى جاهز للتقديم ، خرجيه من التلاجة ، رشي سطح الكاستر بالتساوي بحوالي 1 معلقة صغيرة سكر واتأكدي انك تلفي القالب وانتي بترشي عشان تتأكدي ان السكر يغطي السطح بالتساوي.

10- شغلي الشعلة وخليها بعيد عن السطح بحوالي 4 بوصات ، وبحركات دائرية احرقي السكر مع تحريك الشعلة على السطح كله ، السكر هيبدأ يتكتل الاول وبعدها هيتجمد ويعمل قشرة صلبة وهشة ، بعدها رشي معلقة صغيرة كمان من السكر واحرقيها بالشعلة بنفس الطريقة.

11- سيبي الكريم بورليه يبرد لمدة دقيقتين ، وقدميه خلال 20 دقيقة بالكتير.

12- عند الاكل استخدمي حرف المعلقة لتكسير سطح السكر الصلب ، وخدي منه مع الكاستر ، واتأكدي انك في كل معلقة تاخدي من طبقة السكر الهشة مع الكاستر الكريمي عشان تحسي بطعم المزيج اللذيذ.

الطريقة بالفيديو:

نصايح لعمل كريم بورليه مثالي:

المشاكل الاساسية اللي ممكن تطلع الكريم بورليه مش زي ما احنا عايزين هما 3 حاجات تقسية البيض, طبخ الكاستر, حرق السكر بشكل صح.

– تقسية البيض:

لما تيجي تضيفي خليط الكريمة السخنة لصفار البيض ، لازم ترفعي درجة حرارة البيض ببطء لدرجة حرارة الكريمة لمنع البيض من التخثر ، هو ده اللي اسمه التقسية.

وعشان تعملي ده هاتي مغرفة امليها كل مرة ورشي بيها الكريمة السخنة ببطء لخليط البيض مع الاستمرار في الخفق ، وضيفي الكريمة بالطريقة دي بالتدريج لحد ما كمية الكريمة تخلص ، لو عملتي ده بشكل صح ، خليط الكريمة والبيض هيكونوا عندك مزيج سائل وناعم ، ولو في قطع بيض صغيرة اوي مافيش مشكلة فيها ، ولكن لو الخليط بدأ يظهر عندك زي البيض المخفوق فالحالة دي هتحتاجي تبدأي من اول وجديد بخليط تاني ، كل اللي هتعمليه بس انك تضيفي الكريمة السخنة بالتدريج وهيطلع معاكي مظبوط.

بمجرد ما تضيفي الكريمة كلها للبيض ، صفي المزيج لازالة اي جزئيات بيض صغيرة موجودة.

– طبخ الكاستر:

الكاستر ممكن يتحول من الطبخ المثالي لطبخ زيادة عن اللزوم في لحظة ، وعشان تتأكدي ان الكاستر يطبخ ببطء وبشكل متساوي ، اطبخيه في حمام ماية سخنة.

املي القوالب بالكاستر ، وحطيها جوه صينية ، بعدها املي الصينية ماية سخنة لحد 2/3 طول جوانب القوالب بتاعتك ، وبعدها دخلي الصينية الفرن ، لو مشيتي على الخطوات دي الكاستر هيطلع معاكي ناعم وكريمي.

ولكن بما ان الافران المختلفة فممكن النتيجة تختلف معاكي حتى لو مشيتي على الخطوات اللي قولناها ، هنقولك حاجات تانية تعمليها عشان يطلع معاكي مظبوط.

ممكن تعملي ثقوب صغيرة في قطعة ورق الومنيوم عشان تسمحي للبخار بالخروج ، وغطي بيها الصينية ، ده بيساعد في التحكم في درجة الحرارة وبالتالي تناسق الكاستر.

وعشان تمنعي الكاستر يسخن بسرعة اوي من تحت لفوق ، حطي القوالب فوق فوطة مطبخ في حمام الماية ، ده هيمنع القوالب انها تطفو فوق الماية.

حاجة مهمة لازم تحطيها في اعتبارك عشان الكاستر يبقى ناعم ومثالي ، بعد خفق الكريمة والبيض مع بعض ، هيتكون رغوة بسيطة على السطح ، لو ما شلتيش الرغوة دي ، بمجرد ما الكاستر يستوي الفقاعات دي كلها هتنفجر وهتخلي سطح الكاستر ملمسه مش متساوي ، عشان كده لازم تشيلي الرغوة من فوق الكاستر بعد ما تصفي الخليط وقبل ما تصبيه في القوالب.

عشان تعرفي الكاستر استوى كويس ولا لا ، لما تخبطي عليه من الجنب ويتهز كله اهتزاز زي بعض ، لو الجوانب بس اللي اتهزت والمركز بتاعه انكمش شوية ، كده معناه انه لسه مش جاهز ومش مستوي كويس لسه ، كمان لما تلمسي الكاستر من النص بالراحة المفروض ينزل لتحت شوية وصوباعك يبقى نضيف ميطلعش فيه كاستر ، ولونه المفروض يبقى متجانس من غير اي بقع بنية والسطح بتاعه يبقى بيلمع.

ممكن تخزني الكاستر غير المطبوخ في التلاجة بعد ما تغطيه لمدة 5 ايام قبل خبزه في الفرن ، وممكن تخزنيه في التلاجة بعد الخبز متغطي لمدة 4 ايام ، ووقت التقديم طلعيه واعملي عليه طبقة السكر ، لكن بمجرد ما تعملي السكر لازم تقدميه على طول بعدها في خلال 20 دقيقة بالكتير ، لانه لو فضل فترة طويلة السكر هيمتص رطوبة والطبقة المقرمشة هتطرى.

– السكر المحروق:

بمجرد ما تخبزي الكاستر وتبرديه ، هيجي وقت خطوة السكر ، اللي بيكون برش كمية من السكر على وش الكاستر واستخدام شعلة لاذابة السكر لحد ما يتحول للون البني ويكون قشرة صلبة وهشة.

ماتحطيش كمية سكر كبيرة ، لان القشرة هتبدأ تتحرق قبل ما السكر يدوب بالتساوي ، عشان كده رشة بسيطة من السكر هيدوب بسهولة وبالتساوي وهيديكي نتيجة مثالية.

كل اللي هتعمليه رشي السكر على وش الكاستر ، حوالي 1 معلقة صغيرة من السكر الحبيبي ولفي قالب الكاستر وانتي بترشي السكر عشان يغطي السطح بالتساوي.

شغلي الشعلة وخليها بعيد عن سطح السكر بحوالي 4 بوصات ، وشغلي الشغلة وابدأي احرقي السكر باستخدام حركة دائرية ، وحركي الشعلة على السطح ، في البداية السكر هيبدأ يتكتل ، وبعدها هيتجمد لقشرة سكر صلبة وهشة ، وحافظي على لون السكر دهبي فاتح ، لان كل ما حرقتي السكر اللون هيغمق وطعمه هيبقى مر ، لو مش متوفر عندك شعلة لحرق السكر ممكن تحطيه في الفرن تحت الشواية ولكن طبعا استخدام السعلى هتديكي نتيجة افضل.

بعدها رشي معلقة تانية صغيرة سكر ، وكرري نفس الخطوة اللي فاتت تاني.

طريقة عمل وصفة ميني تشيز كيك سهلة