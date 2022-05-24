نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أساسية لكل بنت.. روتين العناية بالجسم للعروس ووداعاً لكل مشكلات البشرة والجسم لنتائج تنسيكِ المشقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة روتين العناية بالجسم للعروس أمر هام يجب أن تفعليه إن كنتي مقبلة على الزواج بعد فترة بسيطة، لأن مثل هذه الخطوات تجعلك تظهرين كالبدر في يوم زفافك، بالإضافة إلى جعل ملامحك أجمل بمراحل دون مكياج، لكننا نحذرك من البداية برنامج العناية ببشرتك وجسمك طويل، لهذا ستكونين مجبرة على تنفيذ كل خطوة بشكل مثالي وصحيح، دون التغاضي عن شيء منها.

روتين العناية بالجسم للعروس

يمكننا البدء من وجهك، وهو بالطبع جزء هام من مظهرك، ويحتاج لاهتمام مضاعف، وتبدأ الخطوات بالآتي:

لابد من غسل وجهك بغسول مناسب لنوع بشرتك مرتين في اليوم، هذا الأمر يجعل بشرتك خالية من الشوائب، وينظفها بعمق.

من المهم أيضًا استخدام منشفة من النوع القطني في تجفيف الوجه، وأثناء عملية التجفيف ابتعدي تمامًا عن مسح وجهك بقوة، هذا يساعد التجاعيد في الظهور.

كما يجب استخدام كريم الترطيب سواء من النوع النهاري أو الليلي كل يوم، فالترطيب العميق للبشرة يجعلها أكثر شبابًا.

وصفات تببيض الجسم

بعض الفتيات يهتممن بالوجه أكثر من الجسم، وهذا غير صحيح، فالجسم يجب أن ينال نصيبه من رعايتك، خاصةً قبل الزفاف، ومن وصفات تفتيح الجسم كله ما يلي:

اللوز

استخدمي حبات اللوز المنقوعة في الحليب بتفتيح سريع للمناطق الداكنة في جسمك. فبعد نقعه، قومي بخلطه في الخلاط.

ستحصلين على عجينة قومي بتوزيعها في المنطقة المراد تفتيحها، ومن ثَم اتركيها نصف ساعة، وبعدها قومي بغسل تلك المنطقة وتجفيفها.

الكركم

اخلطي 4 ملاعق من بيكربونات الصوديوم+ 5 ملاعق كركم+ ملعقتين عسل نحل+ كوب من خل التفاح.

بعد خلط كل المكونات، قومي بالاستحمام أولًا لإزالة أي أوساخ، ثم وزعي الخلطة، واستمري في فرك دائري لكل جسمك لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

ثم بعد ذلك اتركيها على جسمك لمدة 60 دقيقة، ثم اشطفيها بماء فاتر.

زيت الزيتون

بعد استخدام وصفة الكركم، تحتاجين لترطيب جسمك، وهذه الخطوة تتمثل في قطرات من زيت الزيتون، وجوز الهند.

كما يمكنك طحن شوفان، وعجنه بزيت الزيتون، مع عسل أبيض، ثم فرده على الجسم، وتركه نصف ساعة، ثم شطفه.

لا يعد روتين العناية بالجسم للعروس صعبًا، لكنه طويل بالفعل، ويشمل كل سم في الجسم، لهذا فإن النتيجة التي سوف تلاحظينها، سوف تنسيكِ المشقة التي شعرتي بها عند المواظبة على تلك الخطوات.