مش هتبطلي تعمليها.. طريقة عمل المبكبكة الجارية على الطريقة الليبية بأسرار أفخم المطاعم

إذا كنت تبحث عن طريقة عمل المبكبكة فأنا الشخص الوحيد المناسب لاخبارك بها، وذلك لأنني عاشقة لها، المكرونة المبكبكة واحدة من أشهى الأطعمة التي يمكن عملها لك ولاطفالك ولا تستغرق خطوات كثيرة أو وقت طويل، وذلك بالإضافة إلى طعمها الشهي والرائع، ولذلك سوف اخبرك بالطريقة الصحيحة لعمل المبكبكة في أسرع وقت ممكن وسوف تعجبك كثيراً.

طريقة عمل المكبكبة

المكبكبة تعتبر أفضل نوع من أنواع المكرونات التي يمكن تناولها من وجهة نظري، وسوف تتفق معي في هذا الرأي بعد تجربتها لأول مرة، والآن تابع الفقرات القادمة لمعرفة أفضل طريقة لعملها، وهذه الوصفة تكون بدون أي لحوم بجانبها، حيث يتم عمل المكرونة فقط ويكون طعمها شهي أيضاً:

المكونات

١ كيلو من الطماطم.

كيس من المكرونة، يُفضل أن يكون نوع جيد لا يلتصق.

نصف كيلو من اللحم المقطع مكعبات كبيرة.

٤ أكواب كبيرة من الماء.

٣ ملاعق صغيرة من الملح.

٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

ملعقة صغيرة من الخل.

ورق لاورا.

نقطتين من الزيت.

المبكبكة الليبية باللحمة

يتم أولاً عمل عصير الطماطم بمقدار شفشق واحد، ويتم عصر الطماطم جيداً ثم تصفيتها.

نقوم بإحضار الحلة التي سنستخدمها لعمل المكرونة ونضعها على النار.

نضع في الحلة نقطتين من الزيت وننتظر حتى يسخن.

قومي بوضع قطع اللحم المكعبات وقلبيها.

بعدما يسخن الزيت وتشوح اللحم نقوم بوضع عصير الطماطم بالكامل في الحلة.

نقوم بوضع ٤ أكواب كبيرة من الماء على الطماطم.

نضع بعدها كميات الملح والفلفل والخل وورق اللاورا ليعطيها رائحة جميلة.

يتم تقليب المكونات جيداً ثم نقوم بتغطية الحلة وننتظر حتى تغلي.

بعد الغليان نقوم بفتح كيس المكرونة ونضعها بالكامل في الصلصة ثم نقوم بتقلبتها جيداً ونغطي الحلة مرة أخرى.

نقوم بتوطية البوتاجاز بأكبر قدر ممكن حتى لا تلتصق المكرونة في الحلة.

نقوم بتوطية البوتاجاز بأكبر قدر ممكن حتى لا تلتصق المكرونة في الحلة. ملحوظة هامة جداً: من المهم أن نقوم بتقليب المكرونة كل دقيقتين لا أكثر حتى تنضج جيداً، لأنها تلتصق بسرعة في الحلة، ولكن التقليب لن يجعلها تلتصق.

وبذلك نكون تعرفنا على طريقة عمل المكبكبة وهذه الطريقة هي التي أقوم بتطبيقها في منزلي، فتكون ذات طعم شهي ومذاق رائع، واذا قمت بتجربتها للمرة الأولى، فنحن نعدك أنك ستعيد التجربة وبشكل مستمر وسوف تعجب أطفالك كثيراً.