أنسى الفيلر والبوتكس.. ماسك للتجاعيد العميقة الطبيعى وكوني شباب من تانى أصغر 10سنوات

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بعض السيدات لا يهتمون بظهور التجاعيد عند التقدم العمر ولكن هذه التجاعيد قد تصبح عميقة جدًا في حالة تركها، وعند نصح هؤلاء السيدات بالتخلص من هذه التجاعيد فالبعض ينصحهم بإجراء عمليات تجميل، لكن من الممكن أن تعد ماسك للتجاعيد العميقة ليخلصك منها دون اللجوء لإجراء العمليات وتعريض حياتك للخطر فتابعونا.
ماسك للتجاعيد العميقة
يختلف البعض في طرق التخلص من التجاعيد، إلا أن المواد الطبيعية هي أفضل المواد التي عليك استخدامها من أجل ذلك، لذلك نقدم لكم أفضل الماسكات فيما يلي:
ماسك الافوكادو والموز
تحتوي الفواكه عامةً على الفيتامينات الهامة للبشرة، ويمكنك استخدام بعض الفواكه في جعل بشرتك خالية من التجاعيد:
- ذلك بوضع نصف ثمرة من الأفوكادو وهرسها جيدًا.
- بعد ذلك يتم إضافة نصف حبة من الموز الناضج وخلطهم سويًا.
- ثم نقوم بخفق بياض حبة واحدة من البيض ويضاف إليهم الموز والأفوكادو.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدًا ويفرد الماسك بالتساوي.
- ثم يترك حتى تمر نصف ساعة.
- بعد ذلك يتم غسل الوجه جيدًا، ويمكن تكرار هذا الماسك مرة واحدة كل يوم.
ماسك الموز والزبادي والعسل للوجه
- يساعد العسل في الحصول على بشرة مشدودة وأيضًا الموز لكن هذا الماسك من أفضل الماسكات على الإطلاق.
- يتم ذلك من خلال وضع أربعة ملاعق كبير من الزبادي.
- بعد ذلك يتم هرس إصبع واحد من الموز.
- ثم نقوم بوضع عسل النحل بمقدار ملعقتين كبيرتين.
- بعد ذلك يتم وضع ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير البرتقال.
- ثم قومي بخلط جميع المكونات جيدًا الآن أصبح الماسك جاهز للاستخدام.
- بعد ذلك قومي بغسل بشرتك جيدًا وأي مكان به تجاعيد وجففيه.
- ثم قومي بفرد هذا الماسك الرائع واتركيه لمدة عشرين دقيقة.
- بعد ذلك اغسلي وجهك برفق مع مراعاة عدم فرك الوجه بقوة.
- ننصحك بتكرار هذا الماسك مرة كل يوم حتى تحصلي على نتيجة مبهرة.
في نهاية الحديث عن ماسك للتجاعيد العميقة، فقد قدمنا لكم أقوى الماسكات التي تساعد على شد الوجه بشكل سليم دون الإضرار به، إذ قمنا بعرض ماسك الزبادي وماسك الأفوكادو، وعليك أن تستخدم الماسك المناسب لك.
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