روتين تطويل الرموش بسرعة فائقة لن تصدقيها ستصبح طويلة وكثيفة كأنك وضعتي رموش اصطناعية

روتين تطويل الرموش تحرص على تنفيذه كثير من النساء، خاصةً عاشقات الجمال، والحفاظ على جمال الملامح، وشباب الهيئة، والرموش تبرز سحر العيون أكثر، لكن هذا يحدث عندما تكون مثالية الكثافة والطول، وقتها لن تحتاجي لأي مكياج كي تظهري جمال عيونك، لكن هذا الروتين يتطلب منك الاستمرار في تنفيذه كل يوم ولمدة عدة أشهر حتى تظهر نتيجته بشكل مرضي.

روتين تطويل الرموش

يتضمن هذا الروتين عدة خطوات لكن يعد أهمها على الإطلاق هو الحرص على نظافة الرموش، وترطيبها، ولمزيد من التوضيح اقرأ التالي:

لابد من إزالة أي مكياج تم وضعه على العيون وبالأخص الرموش، وهذا يتم عن طريق استخدام قطنة نظيفة، ثم غمسها بسائل إزالة المكياج.

بعد الخطوة السابقة تحتاجين لغسل العيون بمنظف خاص بها، ويمكن الاكتفاء بغسول الوجه، أو الصابون العادي بشرط أن يكون خال من العطور.

ثم تأتي خطوة التجفيف، وهي تحتاج منك ألا تقومى بفرك عيونك بقوة، بل اكتفي بالتربيت عليها، حتى يجف الماء الزائد من عليها.

بعد ذلك تأتي خطوة تدليك الجفون، وهذه الخطوة تتم من خلال الطبطبة على الجفن بحركة مستديرة، ونستمر في هذا المساج أكثر من دقيقة.

ثم تأتي خطوة ترطيب الرموش، يمكنك استخدام سيروم خاص قبل النوم يساعد على إطالة الرموش، لكن يمكن استبداله بالفازلين الطبي.

معالجة مشاكل الرموش

معظمنا يتعرض لمشكلة تساقط شعر الرموش، ومن ثَم تصبح أخف، لكن هنا خطوات معينة تجعلك قادرة على الاهتمام برموشك وحل مشاكلها مثل:

تسريح الرموش بفرشاة تخصها مثل فرشاة الماسكارا مثلًا يساعد على جعل رموشك تستدير ناحية الأعلى وتصبح ذات مظهر أكثر كثافة.

كما يمكنك العناية بتغذيتها بمجموعة زيوت مخصصة، مثل زيت الخروع، الذي عرف بفاعليته في إنبات وكثافة الرموش والشعر.

بالإضافة إلى ذلك فإن التخلي عن عادات مضرة بالرموش من شأنه المحافظة عليها، مثل منع جذبها بقوة، أو اللعب فيها فتتساقط.

كما أن استخدام المستحضرات الكيميائية التي تمنحك إطالة فورية، ثم تزول بالغسيل، تؤثر سلبًا على صحة الرموش، وتجعلها تسقط بكثرة.

إن روتين تطويل الرموش أمر بسيط لكنه يحتاج لاستمرارية كي تظهر النتيجة بشكل فوري، لا تتقاعسين أبدًا في إتمام الخطوات السابقة، ونضمن لك حصولك على رموش ممتازة.