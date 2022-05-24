جددي سفرتك.. البيض بالطريقة التركية سيعشقه صغارك ويطلبوه منكِ كل يوم بأسرار أشهر الشيفات

البيض من أكثر الأكلات التي يتم تحضيرها بأكثر من شكل، وتركيا لديها طريقة مختلفة في إعداد البيض، حيث يتم إعداده بطريقة لذيذة، لكن يفشل معظم الناس في إعداده داخل المنزل، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة إعداد البيض بالطريقة التركية داخل هذا المقال، حتى نقوم بتحويل ذلك الفشل إلى نجاح مبهر.

البيض بالطريقة التركية

حتى نتوصل إلى مذاق البيض التركي اللذيذ دون أي صعوبة، فيجب علينا أن نلتزم بكل تفصيله في طريقة التحضير والتي سنعرضها بهذا الشكل الآتي:

المقادير

3 حبات من البيض.

حبة بصل مفرومة فرمًا ناعمًا.

4 فصوص من الثوم المهروس.

3 حبات من الفلفل الأخضر المفروم.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

2 عود من البصل الأخضر.

طريقة عمل البيض المقلي التركي

تتمثل أولى خطوات التحضير بإحضار مقلاة متوسطة الحجم ونضع بها 3 ملاعق من زيت الزيتون، ونرفع المقلاة على النار بدرجة حرارة متوسطة.

ثم نقوم بوضع البصل المفروم والفلفل المفروم، فيتم تقليب البصل والفلفل مع الزيت على النار، حتى يذبل الفلفل والبصل.

وبعدها نقوم بوضع الطماطم مع البصل الأخضر على خليط البصل والفلفل، ويترك الخليط على النار الهادئة لفترة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة.

وبعدها نقوم بوضع الطماطم مع البصل الأخضر على خليط البصل والفلفل، ويترك الخليط على النار الهادئة لفترة زمنية تقدر بحوالي ربع ساعة. ومن ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود، وذلك مع التقليب المستمر، حتى نتأكد من تجانس المكونات.

وبعد ذلك نقوم بعمل فجوة في الخليط، حتى نضع البيض داخل هذه الفجوة.

ومن بعدها نقوم بتقليب زلال البيض جيدًا، حتى نتأكد من أن زلال البيض قد تجانس مع الخليط، فيجب أن نقوم بترك الصفار كاملًا.

وبعد دقائق، فنقوم برفع المقلاة من على النار، فيتم تقديم البيض ساخنًا مع الخبز.

فيجب أن نترك الصفار لمدة من الوقت على النار، حتى نتأكد من نضج الصفار على النار، ويفضل وضع رشة ملح على صفار البيض.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لفشل إعداد البيض بالطريقة التركية داخل المنزل، فسوف نتوصل إلى مذاق البيض التركي اللذيذ عندما نلتزم بكافة المقادير وخطوات التحضير التي قمنا بسردها داخل هذا المقال.