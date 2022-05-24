سايح وحرير.. اقوى خلطة لتطويل الشعر لن يتوقف عن النمو بفضل الخلطة السحرية

هل تحتاجين إلى خلطة لتطويل الشعر؟ إذا كنت تجيبين بنعم عليك اتباع المقال، حيث نقدم لك اقوى خلطة لتطويل الشعر والتي تتكون من مواد غير مصنعة تساعد على تحفيز نمو الشعر وتزيد من كثافته، فدائمًا ما تحب الفتيات الشعر الطويل الكثيف فالشعر هو عنوان جمال المرأة، لذلك عليك تحضير المكونات التي سوف نقوم بعرضها عليك من أجل الحصول على شعر بنفس الطول الذي تتمنيه في أقصر وقت.

اقوى خلطة لتطويل الشعر

بإمكانك أن تحصلي على شعر طويل وجذاب وذلك بعد أن تجربي هذه الوصفة الخطيرة، وإليك الوصفة فيما يلي:

زيت جوز الهند وزيت الافوكادو لتطويل الشعر

يستخدم زيت جوز الهند في ترطيب الشعر، كما يمكنك استخدامه في تطويل الشعر من خلال دخوله مع بعض المكونات:

ذلك بخلط ملعقتان من زيت جوز الهند ووضعهم في طبق على نار هادئة حتى يذوب.

بعد ذلك يتم وضع ملعقتين كبيرتين من زيت الأفوكادو وتقليبه مع زيت جوز الهند حتى يذوبوا.

ثم قومي بوضع ملعقتين من العسل الأبيض وقلبي المكونات جيدًا.

بعد ذلك عليك بوضع الخليط على شعرك بعد أن يبرد تمامًا.

ثم يتم ووضع فوطة ساخنة على الشعر حتى تبرد.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك حتى تتخلصي من الخليط.

كما يمكنك تكرار الوصفة مرة كل يومين حتى تجد نتيجة جيدة.

الموز والزبادي لتطويل الشعر

يساعد الموز على تطويل الشعر من خلال دخوله في الخلطة التي نعرضها لكم:

حيث يمكن هرس نصف حبة من الموز ويتم وضع عسل النحل عليها بمقدار ملعقة.

بعد ذلك قومي بإضافة الزبادي بمقدار ملعقتين.

ثم ضعي عليهم ملعقة صغيرة من السكر وملعقة صغيرة من خل التفاح وقلبي المكونات جيدًا.

بعد ذلك افردي الخليط على شعرك لمدة ساعة.

ثم قومي بغسل شعرك بنوع مناسب من الشامبو والماء الفاتر.

ومن ثم كرري الخلطة مرة كل ثلاثة أيام.

في نهاية الحديث عن اقوى خلطة لتطويل الشعر فقد قمنا بعرض أفضل الخلطات مثل خلطة الموز والزبادي، وخلطة زيت جوز الهند وزيت الافوكادو، فهذه الخلطات لها نتيجة فعالة وسريعة إذا قمت بالمواظبة عليها كما هو مذكور.