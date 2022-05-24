هشة وقطنية.. كيكة الخلاط وهذه هي الأسرار ومقادير الحلواني لكيك يومي ناجح وطعمه تحفة مع الشاي

يعتقد الكثير من الناس أن الكيكة لا تعد إلا من خلال المضرب الكهربائي، لكن من الممكن أن يتم إعدادها من خلال استعمال الخلاط الكهربائي، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة عمل كيكة الخلاط اللذيذ داخل المنزل، فسوف نتوصل إلى نفس مذاق الكيك العادي اللذيذ بعد المواظبة على بعض الأمور التي سوف نسردها خلال هذا المقال.

كيكة الخلاط

لكي نقوم بتحضير هذا النوع من الكيك بشكل سريع وبسيط، فيجب علينا أن نتبع تلك الخطوات والمقادير الآتي ذكرها:

المقادير

2 حبة من البيض.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبان من السكر البودرة.

كوب من الحليب.

كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كيك اسفنجي في الخلاط

نقوم في بداية الأمر بإحضار خلاط كهربائي ونضع بداخله البيضة والزيت والحليب والسكر ورشة الملح، وذلك مع ضرب المكونات داخل الخلاط الكهربائي جيدًا لفترة زمنية تقدر بحوالي 10 دقائق.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار بولة أخرى ونضع بداخلها الدقيق المنخول والكاكاو الخام مع البيكنج باودر، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتأكد من تجانس المكونات.

وبعدها نقوم بوضع الخليط السائل على خليط الدقيق، ثم نقوم بضربهما جيدًا بواسطة المضرب اليدوي، حتى نتأكد من تحصلنا على قوام متجانس.

ومن ناحية أخرى نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة تقدر بحوالي 180 درجة مئوية.

ثم تأتي خطوة دهن الصينية بالكامل بالزبدة مع رشة من الدقيق، وذلك بهدف منع التصاق الكيكة بالصينية.

ومن ثم نقوم بوضع صينية الكيكة داخل الفرن لمدة 40 دقيقة، فيتم اختبار نضج الكيكة من خلال وضع شوكة في منتصف الكيكة.

ومن بعدها نقوم بترك الكيكة تبرد بعض الشيء، ويفضل تزيينها بصوص الشيكولاتة، وبذلك تكون جاهزة للتناول.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل طريقة تحضير كيكة الخلاط، فهذا النوع من الكيك يتميز بهشاشة مميزة على عكس الأنواع الأخرى، لذلك يجب علينا أن نلتزم بكل تفصيله قد عرضناها داخل هذا المقال، حتى نحول فشل إعداد هذا النوع من الكيك إلى نجاح باهر.