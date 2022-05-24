كأنك وضعتي رموش اصطناعية.. تطويل الرموش بدون زيوت بوصفات طبيعية 100% النتائج خرافية

تطويل الرموش بدون زيوت أمنية تتمناها كل فتاة وسيدة، لأن الرموش الطويلة ذات الكثافة المميزة تمنحك إطلالة جميلة، وتزيدك جمالًا فوق جمالك، هناك بالفعل أكثر من مستحضر تجميلي يمنحك هذه الرموش، بالإضافة إلى إمكانية تركيب رموش مستعارة، لكن تظل الرموش الطبيعية الأجمل على الإطلاق، أما عن طرق تطويلها فهذا ما سنعرضه.

تطويل الرموش بدون زيوت

تتنوع الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها في تطويل وكثافة الرموش، بعضها تدخل الزيوت فيه، لكن بعض الفتيات يفضلن عدم استخدام الزيوت في الوصفات.

لهذا يمكن تطبيق ما يلي من وصفات بديلة عن الزيوت الطبيعية، وهي مثل:

الفازلين

أثبت الفازلين فاعلية كبيرة في تطويل الرموش، لكن يشترط أن يكون نوعًا طبيًا، ومعتمدًا حتى لا يتسبب بأذى للعين.

وطريقة استخدامه تكون من خلال وضع القليل منه على فرشاة الماسكارا النظيفة، ثم يتم توزيعه عليها باستخدام الفرشاة.

هذه الوصفة تحتاج منك تكرارها مرة يوميًا قبل النوم، وهذا سوف يجعل رموشك تطول بشكل فعال.

فيتامين E

يتم تداول هذا الفيتامين في الصيدليات على هيئة كبسولات بها مادة سائلة.

أما عن طريقة استخدامه فهو عن طريق إفراغ محتويات الكبسولة على فرشاة الرموش، ثم مسح الرموش بها.

وبعد تنفيذ تلك الوصفة كل يوم سوف تلاحظين أن رموشك أصبحت أطول وأكثر كثافة.

جل الصبار

يمكن وضع القليل من هذا الجل على فرشاة الرموش، ثم مسحها من أسفل للأعلى.

يتم تكرار تلك الوصفة يوميًا، وبعدها ستحصلين على رموش جميلة وطويلة.

الشاي الأخضر

أما عن الشاي الأخضر فهو الأجمل على الإطلاق، حيث أشاد الكثيرون بمفعوله في إطالة الرموش بعد تجربته كل يوم.

بالنسبة لطريقة استخدامه، فهو يتم غليه أولًا، ثم نتركه يبرد، بعدها نأتي بقطعة من القطن، نغمسها فيه ثم نمررها على الرموش.

ويتم تكرار الوصفة أيضًا، وتركها طوال الليل على الرموش حتى تستفيد من فوائد الشاي في إطالتها.

هناك أكثر من طريقة تساعد في تطويل الرموش بدون زيوت، بعضها مكونات طبيعية، وأخرى كيميائية يتم شرائها من الصيدلية مثل فيتامين E، يمكنك تجربة المكون الذي تفضلين، لكن يجب أن تواظبي علي الوصفة حتى تصلي للنتيجة المرادة.