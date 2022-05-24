لشفاة موردة.. تاتو شفايف طبيعي واحصلي على لون ثابت وجذاب وشفاة وردية بلا تشققات وترطيب عميق

كشفت لنا التجارب الطبية بأن استخدام المنتجات الكيميائية على الشفايف بشكل مفرط يساهم في تعرض الشفايف إلى بعض من المشكلات أبرزها الجفاف، وبالتالي نجد أن هناك بحث متواصل من جانب عدد كبير من السيدات في التوصل إلى طريقة لعمل تاتو شفايف طبيعي، وهذا ما سنقوم بعرضه بشكل مفصل داخل هذا المقال.

تاتو شفايف طبيعي

هناك أكثر من طريقة قد أثبتت نجاحًا باهرًا مع الكثير من السيدات، وإليكم أبرز هذه الطرق بالشكل الآتي:

توريد الشفايف طبيعياً

المكونات

ملعقة صغيرة من السكر الخشن.

فرشة أسنان.

ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

نقوم في البداية بإضافة السكر مع زيت الزيتون في إناء صغير، وذلك مع التقليب المستمر، حتى نتأكد من تجانسهما.

وبعد ذلك نضع هذا الخليط على الشفاه، ويتم توزيعه على الشفايف بواسطة فرشة الأسنان، ويترك الخليط لمدة 10 دقائق، حتى نتحصل على النتيجة المرادة.

وبعد انتهاء المدة، فنقوم بتقشير الخليط من على الشفاه، وسنتحصل بعدها على اللون المطلوب، وسيكون اللون ثابتًا على مدار اليوم.

فتلك الطريقة تعطي للشفاه درجة الترطيب المطلوبة، وهذا ما يميز تلك الطريقة عن أي طريقة أخرى.

خلطة لتوريد الشفايف في ثلاث ايام

المكونات

ملعقة صغيرة من الجيلاتين.

ملعقة صغيرة من المياه المغلية.

قطرات من دم الغزال.

خطوات التحضير

نقوم في بداية الأمر بوضع كافة المكونات معًا داخل إناء صغير، وذلك مع الخلط باستمرار.

وبعد ذلك نضع الخليط على الشفايف بشكل كامل، ويترك لمدة دقائق، حتى يجف.

ثم نقوم بعدها بتقشيره من على الشفاه بالشكل المطلوب، وبعدها سنتحصل على شفاه ناعمة ووردية على مدار اليوم.

ويفضل استخدام مرطب للشفاه بعد استخدام تلك الطريقة، وبعدها سنضمن ثبات اللون لأطول فترة ممكنة وبصورة طبيعية.

وبذلك نكون قد وضعنا أيدينا على حل مثالي وسحري في إعطاء لون للشفاه دون استخدام أي مكون كيميائي، وهذا ما عرضناه داخل مقال طرق عمل تاتو شفايف طبيعي داخل المنزل، لكن يجب أن يكون هناك اعتناء كامل بكل خطوة قد عرضناها داخل هذا المقال، حتى لا نعرض الشفاه إلى الكثير من المشكلات.