بحيلة ذكية.. أرمي الخوخ في المياه المغليه ستفاجئكِ النتيجة وستندمي أنكِ لم تجربيها من قبل

دائمًا ما نلاحظ أن هناك اكثر من محاولة تفشل لعمل كمبوت الخوخ بالمنزل، فالكمبوت من أكثر الأطعمة التي يعشق تناولها الكثير من الناس، وبالأخص ثمرة الخوخ اللذيذة، وبالتالي سنقوم بتحويل ذلك الفشل إلى نجاح عند عرض طريقة عمل كمبوت الخوخ داخل هذا المقال.

طريقة عمل كمبوت الخوخ

إليكم الطريقة الخاصة بتحضير كمبوت الخوخ داخل المنزل بنفس طريقة أشهر المحلات المخصصة في ذلك الأمر، وهذا ما سنعرضه بهذا الشكل الآتي:

المقادير

4 كيلو من الخوخ.

فانيليا.

ليمونة معصورة.

كيلو سكر.

طريقة عمل كمبوت الفاكهة

أولًا نقوم بنقع الخوخ جيدًا في الماء، ومن بعدها نقوم بتقطيعه إلى نصفين، وذلك مع إزالة البذر من الخوخ.

وعلى الجانب الآخر نقوم بإحضار وعاء كبير الحجم ونضع بداخله الخوخ، وذلك مع وضع كمية من الماء الدافئ بحيث يتم تغطية الخوخ بشكل كامل.

ويتم رفع الوعاء بعد ذلك على النار بدرجة حرارة عالية، ومن بعدها نضع كيلو سكر داخل وعاء الخوخ، وذلك مع التقليب باستمرار، حتى نتأكد من إذابة السكر بالشكل المطلوب.

ويترك الوعاء على النار لفترة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة، حتى تمام غليان الخوخ.

وبعدها يتم إضافة الليمون المعصورة والفانيليا داخل وعاء الخوخ، وذلك مع التقليب باستمرار لمدة 5 دقائق.

ومن بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ويترك جانبًا حتى إن يبرد تمامًا.

ثم تأتي خطوة إزالة القشرة الخاصة بالخوخ، ويتم تقطيع الخوخ إلى شرائح.

وبعدها نقوم بوضع شرائح الخوخ داخل كوب التقديم، وذلك مع إضافة كمية من المكسرات على حسب الذوق الشخصي.

ويتم حفظ الكمبوت بعد ذلك داخل علبة نظيفة تغلق بإحكام، ويتم وضعها داخل الثلاجة.

والعامل الأساسي لنجاح الكمبوت، هو كمية الماء المغلي الذي يوضع مع الخوخ، حتى تسهل عملية إزالة القشرة بشكل أسرع.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لصعوبة إعداد كمبوت الخوخ بالمنزل، وذلك بعد عرضنا المفصل لأسهل وأسرع طريقة لعمل كمبوت الخوخ داخل هذا المقال، حيث لاحظنا سهولة طريقة عمل الكمبوت اللذيذ بنفس طريقة المحلات، لكن هذا مرتبط بالالتزام الحرفي بكل خطوة سردنها خلال هذا المقال.