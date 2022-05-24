وصفة تبييض الوجه مثل الكوريات والتخلص من الهالات والبقع ستندمي أنكِ لم تجربيها من قبل

تتمتع النساء الآسيويات بوجه دائم الشباب ولا يوجد به أي عيوب أو مشاكل، مما يجعل باقي النساء تستمر في البحث عن وصفة تبييض الوجه مثل الكوريات، وبالتالي تتمتع كل سيدة ببشرة صافية وتتخلص من تكاليف المنتجات الكيميائية وضررها، ولذلك سوف نعرض في سطور مقال اليوم الوصفة التي تستخدمها الكوريات على الوجه وتمنحهم ذلك الشباب الدائم.

وصفة تبييض الوجه مثل الكوريات

تعتمد جميع النساء الكوريات وصفة أساسية دون عن غيرها لحل جميع مشاكل بشرتهم، تلك الوصفة يكون المكون الأساسي فيها ثمرات الطماطم وتضيف إليها بعض المكونات كي تعزز وتزيد من فوائدها للوجه وتعطيكي نتيجة تبييض مذهلة، وكي تستطيعين امتلاك ذلك الوجه والبشرة التي تحلمين بها عليكي بتطبيق الوصفة وفقًا لما هو آتي:

خلطة كورية لتبييض الوجه

مكونات

عدد ٢ ثمرة من الطماطم.

وعدد ٢ ملعقة متوسطة من العسل.

عدد ١ ثمرة خيار صغيرة الحجم.

طريقة تحضير وصفة التبييض

أولًا عليكي بطحن ثمرات الطماطم والحصول على العصير بعد تصفيته من قشر الطماطم، ثم قومي ببشر ثمرة الخيار قطع صغيرة للغاية.

ضعي العصير مع بشر الخيار في وعاء وضيفي إليهم ملعقة العسل واستمري بالتقليب.

ضعي المكونات على وجهك ووزعيها بالتساوي وتترك لما يقرب من عشر دقائق إلى ربع ساعة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر وسوف تحصلين على نتيجة على الفور.

يمكنك تكرار الوصفة من مرة إلى مرتان في الأسبوع.

فوائد الماسك الكوري السحري

تطبيق الوصفة السابقة له فوائد كثيرة من ضمنها ما يلي:

يمنحك ترطيب لم تحصل عليه بشرتك من قبل.

يقلل الهالات السوداء بنسبة كبيرة من أول تطبيق لها والاستمرار والمداومة عليها تجعلها تختفي تمامًا ويبقى وجهك خالي من أي هالات حول العينين.

تبيض الوجه أكثر من ثلاث درجات عن لونه قبل تطبيق الوصفة.

بتكرار استخدامها تقضي على التجاعيد وتمنحك شباب دائم.

في نهاية مقال وصفة تبييض الوجه مثل الكوريات عرضنا في مقال اليوم الوصفة التي لا تستغنى عنها الكوريات، كما شرحنا الفوائد التي تعود على وجهك عند تطبيق هذه الوصفة بالطريقة الموضحة، عليكي بتجربتها إذا كنتي تحلمين ببياض وجهك.