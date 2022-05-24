طريقة عمل فاونديشن طبيعي بمكونات طبيعية 100% وسر ماسك التفتيح الرهيب سيغنيكِ عن المكياج

اليوم سنعرفك على طريقة عمل فاونديشن طبيعي يمكن عمله في المنزل، فنسبة كبيرة من البنات لا تستغنى عن وضع الفاونديشن بشكل يومي، ولكنه يسبب الكثير من الأضرار للبشرة ويرهقها بسبب المواد الكيماوية المصنوع منها، ولذلك سوف نعرفك على طريقة فاونديشن لا يحتوي على مواد كيميائية وفي نفس الوقت يعطي شكل جميل للبشرة والوجه.

طريقة عمل فاونديشن طبيعي

الطريقة التي سنشرحها لك لا تحتوي على أي مواد كيميائية وكلها مواد طبيعية لن تؤذي أي بشرتك.

وصفة فاونديشن طبيعي

المكونات

نشا بمقدار ربع كوب.

زنجبيل بمقدار ١ ملعقة صغيرة.

كاكاو خام بمقدار ٤ ملاعق كبيرة.

فيتامين e بمقدار حوالي ١٠ قطرات.

أي زيت عطري مثل زيت اللافندر أو زيت الياسمين بمقدار ١٠ قطرات.

مسحوق القرفة بمقدار ١ ملعقة صغيرة.

طين البنتونيت بمقدار ١ ملعقة كبيرة.

طريقة عمل كريم الأساس الطبيعي

نقوم أولاً بتحضير وعاء زجاجي ثم نضع النشا.

نضيف على النشا مكونات الزنجبيل والقرفة ثم نقوم بتقليبهم جيداً.

نقوم بعدها بإضافة الفيتامين، ومن ثم نضيف زيت اللافندر والطين، ثم نقوم بتقليب هذه المكونات حتى تتمازج مع بعضها جيداً.

نقوم بوضع كمية الكاكاو على المكونات ثم نقلبهم مرة أخرى حتى يصبح خليط متماسك جيدا ومتمازج.

نضع هذا الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق ونحتفظ بها في أي مكان.

ماسك التفتيح السريع

المكونات

لبن رائب بمقدار ملعقة كبيرة.

جلسرين.

نشا بمقدار ملعقة كبيرة.

خميرة بمقدار ملعقة كبيرة.

كمية قليلة من بودرة الأطفال.

ماء ورد بمقدار ٧ قطرات.

خل تفاح بمقدار قطرتين.

طريقة التحضير

نقوم بوضع الجلسرين واللبن معا في وعاء ثم نضيف إليهم الخميرة والنشا، ومن ثم نبدأ في التقليب جيداً.

نضيف إليهم بعد ذلك بودرة الأطفال ثم ماء الورد ونعيد التقليب مرة أخرى.

نضيف إلى الخليط قطرات خل التفاح ثم نعيد عملية التقليب.

يتم حفظ هذا الخليط في علبة محكمة الغلق في درجة حرارة الغرفة.

كانت هذه وصفات جيدة من أجل طريقة عمل فاونديشن طبيعي بدون أي مواد كيميائية يمكن أن تضر بصحة بشرتك، كما أنه سوف يعطيك الشكل المعتادة عليه في الفاونديشن ولن يكون هناك أي تغيير، فقط طبقي الخطوات بالترتيب وستكون النتائج مرضية.