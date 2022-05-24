دايبة ومرملة.. طريقة عمل السمنة البلدي الاقتصادية بطعم ورائحة فلاحي 100% ووفري وخلي أكلك أحلى

دائمًا ما يتم التهافت على شراء السمن البلدي من المحلات المخصصة في إعدادها، وذلك بسبب صعوبة إعدادها داخل المنزل والوصول إلى نفس المذاق، لكن هذا الأمر سيزال تمامًا عند عرضنا لمقال طريقة عمل السمنة البلدي، مع العلم بأن مكون السمنة البلدي يزيد من مذاق أي طعام يضاف إليه.

طريقة عمل السمنة البلدي

من الممكن أن يتم استخدام الزبدة البلدي لعمل السمن البلدي بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات

كمية من الزبدة البلدي الغير مملحة.

مصفاة.

مقلاة لها جوانب مرتفعة.

قطعة قماش نظيفة.

عمل السمنة الفلاحي

نقوم في البداية بوضع الزبدة داخل المقلاة على النار بدرجة حرارة متوسطة بعض الشيء.

بعد ذلك يجب أن نقوم بتقليب الزبدة جيدًا على النار بواسطة ملعقة خشبية لفترة زمنية تقدر بحوالي 5 دقائق، حتى يتم إذابة الزبدة بالشكل المطلوب.

ثم بعد أن يتم غليان الزبدة، فهنا نقوم بترك الزبدة على النار بدرجة حرارة هادئة لمدة زمنية تقدر بحوالي نصف ساعة، وذلك بهدف أن يتم انفصال البروتين الخاص بالحليب عن الزبدة.

بعد ذلك من بعدها نقوم باستخدام ملعقة نظيفة، حتى نقوم بإزالة اللبن المتواجد في كل جنب بالمقلاة.

ثم نلاحظ بأن بروتين الحليب سيتحول لونه إلى البني، ومن هنا نرفع المقلاة من على النار، فسوف يتكون لدينا السمن البلدي، وذلك بعد استخدام المصفاة.

فيجب أن يتم تركها في الثلاجة لمدة طويلة، حتى يتماسك قوامها بالشكل المطلوب.

طريقة عمل السمن البلدي من القشطة

من الممكن أن يتم استخدام القشطة التي تم تجميعها من وش اللبن يومياً لعمل السمنة البلدي وتعد طريقة اقتصادية بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

كمية من القشطة.

رشة من الملح.

خطوات التحضير

في البداية نقوم بإحضار إناء على النار ونضيف بداخله القشطة والملح، وذلك مع التحريك المستمر، حتى يتم إذابة القشطة، ويصير قوامها كريمي بعض الشيء.

بعد ذلك نترك القشطة تبرد بعض الشيء. لكن بعد كل فترة يتم تقليبها جيدًا.

ثم نقوم بتصفية القشطة جيدًا، وذلك بهدف الحصول على السمن بدون تواجد أي تكتلات، ومن هنا نقوم بحفظ السمن داخل وعاء يغلق بإحكام.

إلى هنا نكون قد أوضحنا لكم أكثر من طريقة عمل السمنة البلدي داخل المنزل، وذلك من خلال خطوات سهلة وسريعة. وبالتالي سنجد سهولة في الوصول إلى مذاق السمن البلدي المميز بنفس طريقة المحلات. وذلك بعد عرضنا المفصل لهذا المقال.