نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر القهوة للبشرة لتقشير الجلد الميت والبقع الداكنة والتصبغات لبشرة كملكات الجمال في المقال التالي

لا يوجد أفضل من المواد الطبيعية التي يتم وضعها على البشرة لتبييض الوجه لأن البشرة البيضاء تزيد من جمال المرأة وتجعلها أكثر جاذبية وتجعل ثقتها فى نفسها أكبر، وهذه المواد تكون أمنه وتحميها من مؤثرات البيئة الخارجية مثل الأتربة والرطوبة، ومن أجل هذا تستخدم السيدات خليط كريم القهوة لتبييض الوجه الذي يتكون من القهوة السكر والزبادي والحليب وزيت اللوز وزيت الافوكادو ودقيق الشوفان فينصح دائما خبراء التجميل بإستخدام القهوة لتبييض الوجه لأنها تحتوى على مواد تساعد على ذلك وتحتوي أيضا على مضادات للأكسدة التي تحمي البشرة وتعمل على تفتيح المسام وتعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وتستخدم القهوة فى تقشير الوجه، والقهوة لها إستخدامات كثيرة ليس فقط في البشرة. مكونات عمل خلطة كريم القهوة للبشرة ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة المطحونة سريعة الذوبان

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الافوكادو

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض طريقة عمل خلطة كريم القهوة لتبييض الوجه أولا قبل تحضير الخلطة نقوم بتنظيف الوجه جيدا بغسول لإزالة أي دهون أو ماكياج أو شوائب.

وبعد ذلك نقوم بعمل الخلطة بتحضير وعاء مناسب ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان وثلاثة ملاعق من السكر واثنين ملعقة من الزبادي واثنين ملعقة من الحليب وثلاثة ملاعق من زيت اللوز وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو وأربعة ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان واثنين ملعقة من العسل الأبيض ثم نقوم بمزج هذه المكونات جيدا حتى تداخل مع بعضها البعض وحتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بوضع كريم القهوة على البشرة ونوزعها بحركة دائرية ثم نتركها على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر وتكرر هذه الخطوة يوميا ولمدة خمسة عشر يوما سوف نلاحظ وجه ناصع البياض باستخدام كريم القهوة. عمر شويل - جدة مقشر القهوة للبشرة لتقشير الجلد الميت والبقع الداكنة والتصبغات لبشرة كملكات الجمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر القهوة للبشرة لتقشير الجلد الميت والبقع الداكنة والتصبغات لبشرة كملكات الجمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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