لجوع نص الليل.. بيتزا الطاسة بدون فرن بأسرار المحترفين لن تفرقي بينها وبين الجاهزة وسر طراوة العجينة

من منا لا يحب البيتزا بمذاقها المميز، والفريد من نوعه، ولكننا دائمًا نود أن نحصل عليها بشكل سريع خاصة مع الجوع الذي يراودنا في منتصف الليل، والحل يكمن في بيتزا الطاسة التي تأتي بمكونات موجودة في كل منزل، وبطريقة سهلة جدًا.

بيتزا الطاسة

إذا أردنا أن نقوم بعمل البيتزا في المنزل نجد أننا في كثير من الأحيان نعدل عن الفكرة لطول الوقت الذي يستغرقه الأمر، ولكن الآن ودعوا الطريقة التقليدية، وأهلاً بطريقة البيتزا السريعة التي تتم في الطاسة فهيا بنا إلى الخطوات:

مقادير عجينة البيتزا

كوب كبير من الدقيق المخصص للبيتزا أو الدقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبادي أو ملعقتين وهذا هو أهم عنصر لنجاح العجينة.

حبة من الفلفل مقطعة بالشكل الذي ترغبون به.

كوب كبير من المشروم.

ربع كوب من الزيتون الحلقات.

كوب كبير من الجبنة الموزاريلا.

كوب كبير من الماء الدافئ.

قطع من صدور الفراخ مقطعة ومطهوة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

مقادير صلصة البيتزا

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

نصف كوب من الكاتشب.

2 فص ثوم مفروم.

رشة من الملح.

ملعقة من الزعتر.

ملعقة معجون طماطم.

طريقة عمل البيتزا السريعة

في البداية دعونا نبدأ في تحضير صلصة البيتزا نحضر طاسة، ونضع بها الزيت، وبعدها نضيف الثوم وبعد أن يتحول للون الذهبي الجميل نضيف معجون الطماطم، والكاتشب ونتركهم سويًا على النار فقط لبضعة دقائق.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والزعتر، ونترك الصلصة لمدة 5 دقائق وبعد ذلك نغلق النار ونتركها جانبًا.

نتجه بعد ذلك لعجينة البيتزا نضع الدقيق وفوقه كل المكونات الجافة مثل الملح، والسكر، والبيكنج باودر، وبعدها نقلب جيدًا يمكننا العجن باستخدام اليد، وإذا كان لدينا عجان كهربي فهو أفضل.

نضع الزبادي، والماء، والزيت على الدقيق، ونستمر في العجن حتى نحصل على قوام مناسب للعجين.

بعدها نترك العجين ليرتاح قليلًا، وفي تلك الأثناء نكون قد جهزنا طاسة مناسبة لحجم البيتزا، ونفرد بها العجين، ومن ثم نضع الصلصة، وقطع الفراخ، والمشروم، والفلفل، والزيتون، ونغطيها بالجبن الموزاريلا.

ونضعها على النار، ونقوم بتغطية الطاسة بغطاء محكم حتى تنضج، وبعدما نتأكد من أنها قد نضجت نغلق النار، ونتركها حتى تهدأ، وبعد ذلك قطعوها، وتناولوها بالهناء والشفاء.

وإلى هنا عزيزي القارئ نكون قد سردنا لك طريقة بيتزا الطاسة بالتفصيل، ويجب ذكر شيء هام، وهو أن الحشو الذي ذكرناه في تلك الوصفة يمكنك تغييره لما تحب من أنواع حشوات البيتزا المختلفة.