لصفين لولي.. التخلص من اصفرار الأسنان بوصفة منزلية فعالة وفورية وانقذ أسنانك من الضياع والجير

إن تعرض الأسنان إلى الاصفرار من أكثر المشكلات التي تؤثر بشكل كبير على الثقة، فتلك المشكلة تؤثر على مظهر الابتسامة بشكل سلبي، وبالتالي يبحث الكثير من الناس عن طرق طبيعية بسيطة في التخلص من اصفرار الأسنان، وهذا ما سنقوم بعرضه بالتفصيل داخل هذا المقال.

التخلص من اصفرار الأسنان

هناك طرق طبيعية لها فاعلية كبرى في التخلص من تلك المشكلة بصورة بسيطة، إليكم أبرز هذه الطرق بالشكل الآتي:

طريقة استخدام قشرة الليمون

إن استخدام الليمون من أكثر الاستخدامات الآمنة على الفم بصورة عامة، وذلك يرجع إلى احتوائه على الكثير من الأحماض والعناصر المغذية لصحة الفم والأسنان.

فكل ما علينا القيام به، هو القيام بفرك الأسنان جيدًا وبرفق بواسطة قشرة الليمون لفترة زمنية تقدر بحوالي دقيقتين.

ثم نقوم بعدها باستخدام فرشة الأسنان والمعجون، وسوف نتخلص بعدها من أي أثر للاصفرار بصورة سريعة.

بيكربونات الصوديوم للأسنان

نقوم في تلك الطريقة بوضع نصفة ملعقة من بيكربونات الصودا مع قطرات من الماء ويفضل عصير الليمون، ويتم فرك الأسنان بهذا الخليط جيدًا، ويترك لمدة 5 دقائق.

وبعد ذلك نقوم بغسل الأسنان بالماء، ويتم استخدام معجون الأسنان لتنظيف الأسنان، وسوف نتوصل مباشرة إلى النتيجة المطلوبة في أسرع وقت.

وصفة سحرية لعلاج اصفرار الأسنان

تتمثل أولى خطوات تلك الطريقة بالقيام بطحن كمية من أوراق المرمية، وبعدها نضيف كمية بسيطة من ملح الطعام.

ثم نقوم بفرك الأسنان جيدًا بهذا الخليط، ويترك لمدة تقدر بحوالي 5 دقائق.

ويتم غسل الأسنان جيدًا بالماء، وبعدها نقوم باستخدام فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان. وبعدها سنلاحظ الفارق في درجة بياض الأسنان بعد المواظبة على تلك الطريقة. وهذا ما كشفته لنا الكثير من التجارب الشخصية.

وفي ختام هذا المقال نكون قد عرضنا لكم طرق طبيعية فعالة في التخلص من اصفرار الأسنان. فلاحظنا أن المكونات الطبيعية المستخدمة في كل طريقة لديها خصائص فعالة في القضاء نهائيًا. على البكتيريا المسببة في ظهور الاصفرار أو الجير بالأسنان. وهذا ما أوضحته لنا الكثير من الدراسات الطبية.