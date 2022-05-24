في البلكونة وقت العصاري.. كعك الشاي الهش بالسمسم بدون بيض بكل أسرار المخبز

كعك الشاي يتوفر منه كثير من الوصفات، فمنه كعك سوري، وآخر باليانسون، ووصفة أخرى لا يدخل البيض فيها، وكل تلك الطرق باختلاف مكوناتها تجعل من شرب الشاي تجربة مميزة عندما يتم تناوله إلى جانب هذا الكعك في الصباح كوجبة إفطار بسيطة، أو يتم تناوله كنوع من الوجبات الخفيفة، وهو من المخبوزات المفضلة لدى صغار السن بالأخص.

كعك الشاي بالسمسم بدون بيض

من الوصفات السهلة هذا الكعك المصنوع بدون بيض، ويمكن تناوله جانب كوب شاي ساخن، وأنت جالس في البلكونة وقت العصاري، هل ترغب في معرفة التفاصيل؟

المكونات

كوبين ونصف دقيق.

نصف كوب حليب دافئ.

معلقة بيكنج بودر.

نصف كوب زيت.

½ سكر.

كعك الشاي المقرمش

أحضري وعاء مخصص للعجن ثم ضعي به اللبن الدافئ مع السكر، ثم نبدأ التقليب حتى يتم المزج بينهما.

بعد ذوبان السكر نقوم بإضافة الزيت، ثم نعود من جديد للتقليب.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج مع التقليب في نفس الوقت، ولا تنسِ إضافة البيكنج بودر أثناء ذلك.

ويمكنك استخدام المضرب الكهربائي أو اليدوي في العجن، ثم استكملي العجن بيدك حتى تتكون العجينة في يدك لينة.

بعد الانتهاء من العجن نقوم بتقطيعها إلى كرات صغيرة متساوية.

ثم نبدأ بفرد كل كرة على هيئة أسطوانة طويلة وحجمها صغير بعض الشيء.

بعد ذلك نرش السمسم على وجه منها، ورصها في الصينية بين الواحدة والأخرى مسافة مناسبة.

يمكنك تشكيل العجينة بأي شكل تفضلين، ثم قومي بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم نخرجه ونتركه يبرد، ويتم تقديمه فيما بعد.

أنواع كعك الشاي

هناك كثير من الأنواع الخاصة بكعك الشاي تختلف نكهاتها وأشكالها وأحجامها، وهي مثل:

كعك أساور.

وصفة كعك التوت البري.

كعك الشاي باليانسون.

وصفة كعك الشمر.

كعك الاناناس.

وصفة كعك النسكافيه.

كعك بالشمر.

وصفة كعك الموز.

الكعك الفلسطيني.

كعك البرتقال.

كعك التمر.

كعك السميد.

وتزداد لذة كعك الشاي كلما كان مقرمشًا وشهيًا، وهو يجعلك تتناول مشروب الشاي بمتعة خاصةً إن كنت تشعر بالجوع، كما أن الأطفال يفضلون مثل تلك الوصفات على الدوام.