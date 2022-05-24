تفوقي على الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة السريعة بكل أسرارها وتكاتها دايبة ومرملة من أول قطمة

طريقة عمل البسبوسة السريعة على الرغم من بساطتها إلا أن كثير من النساء يشتكين بعدم تنفيذها بنجاح، وهذا النوع من الحلويات له شعبية كبيرة في الدول العربية بالأخص مصر، وتعد الحلوى الأولى هناك بلا منازع، لهذا نجد محلات الحلويات الشرقية تتفنن في تزيينها وتقديمها بأكثر من شكل، فهذه الصينية مزينة بالكريمة، وأخرى بالشكولاتة، والثالثة مغرية بالمكسرات وجوز الهند المرشوش فوقها.

طريقة عمل البسبوسة السريعة

من أبسط الوصفات هذه الخلطة التي سوف نقدمها لكِ الآن، وفي المقابل نضمن لكِ نكهة رائعة لا توصف، وتفاصيلها كالآتي:

كوبان من الزبادي.

2 كوب من سميد البسبوسة.

كوب سكر عادي.

ربع كوب زيت طعام نقي.

3 ملاعق جوز هند.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

للتزين مكسرات مجروشة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

جهزي وعاء نظيف وجاف ضعي فيه السميد، والسكر مع البيكنج بودر، وكذلك جوز الهند.

وفي طبق آخر اخفقي المكونات السائلة بشوكة، ثم ضيفيها بشكل تدريجي على بقية المكونات في الوعاء الآخر.

اعجني بخفة ورفق كل المقادير معًا، حتى تكون العجينة لينة نسبيًا.

ثم أحضري صينية صغيرة ادهنيها بملعقة سمنة أو طحينة، ثم ضعي البسبوسة، واضغطي بخفة كي تصبح متساوية.

زيني الوجه بالمكسرات، وادخليها فرن مشتعل مسبقًا، واتركيها فقط ربع ساعة ثم اشعلي الشواية حتى يحمر وجهها.

فور خروجها قومي بوضع الشربات البارد فوقها، واتركيها تبرد، وبعدها قطعيها وقدميها بالهنا.

بسبوسة سهلة وهشة بالقشطة

أما تلك الوصفة فهي تساعدك على تقديم البسبوسة بنكهة غير تقليدية، وخطوات سهلة للغاية، ومكوناتها كالآتي:

المكونات

كوبان سميد.

3 ملاعق لبن مجفف.

كوب زبادي.

كوب زيت.

فانيليا.

كوب من القشطة المخفوقة.

بيضة.

كوبين من الشربات.

ملعقة طحينة.

ملعقة بيكنج باودر.

طريقة التحضير

اشعلي نار الفرن أولًا لأن البسبوسة لا تأخذ وقت في التحضير.

ضعي البيضة مع الفانيليا بالإضافة للزيت والسكر، ثم اخفقيها بقوة بمضرب يدوي أو كهربائي.

بعد ذلك ضيفي فوقها الزبادي والحليب البودرة، مع السميد وبقية المكونات، واعجني باليد أو بالمعلقة حسب رغبتك.

افردي الطحينة في الصينية ثم ضعي العجينة فوقها، واضغطي باليد، وبعدها ادخليها الفرن.

بعدما تنضج اسقيها بالشربات فورًا.

إن طريقة عمل البسبوسة السريعة ليست صعبة، لكنها تحتاج منك التقيد بالخطوات حتى تضمني أن تكون الوصفة ناجحة وشهية.