كنز النشا والقهوة والموز: الماسك الأقوى في إزالة التجاعيد بشكل مبهر وتحدي2022

نقدم لكم كنز النشا والقهوة والموز , الماسك الذي سوف يخلصكم من مشاكل البشرة التي تكون تؤرق أي أنسان هي التجاعيد المبكرة وكيفية التخلص منها إليكم الحل الأمثل وبطريقة خرافية يعمل هذا الماسك على شد قوي للبشرة وتحفيز مادة الكولاجين في البشرة هذه المادة من المعروف أنه هي التي تحارب التجاعيد والشيخوخة المبكرة، هذا الماسك يحتوي على مكونات رائعة للبشرة ، ومنطقة تحت العين، يعمل علي شد منطقة الرقبة ،تحت الذقن, سوف نقدم اليوم المقال عن الماسك السحري والذهبي لتخلص من التجاعيد من خلال موقع ثقفني وهذا المقال السحري طريقة عمل كنز النشا والقهوة والموز ليخلصكم من التجاعيد بطريقة خرافية2022.

مكونات عمل النشا والقهوة والموز الخرافي لإزالة التجاعيد لتبييض البشرة بشكل مبهر

سوف نتعرف الأن علي مكونات الماسك هي بسيطة وموجود في كل منزل وهي كالتالي:-

٢معلقة من النشا.

١موزة مستوية كويس.

١ملعقة زيت الشاي الأخضر.

٢ملعقة من القهوة.

طريقة التحضير

إليكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة داخل المنزل لمحاربة التجاعيد المبكرة خرافية.

نحضر الموزة مقشرة نضعها في طبق ونهرسه كويس جدا. ثم نضع عليها النشا ونقلب كويس وبعد ذلك نضع القهوة نمزج الخليط كويس. ثم نضع زيت الشاي الأخضر ونقلب حتي نحصل علي مزيج مختلط.

طريقة الاستخدام

الأن إليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة مفيدة لكم كما يلي:-

نغسل الوجه بغسول مناسب لكي ينظف البشرة من الكريمات أو الغبار.

ثم بعد ذلك نفرد الماسك علي الوجه والرقبة تحت العين ثم نتركه حتي يجف.

بعد ذلك نفرك الوجه كويس ثم نغسل الوجه سوف تلاحظي الفرق.

ملحوظة :-