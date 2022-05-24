بدون ديكاباج.. صبغ الشعر عسلي كراميل لصاحبات البشرة الخمرية بمكونات طبيعية 100% لنتائج تحفة

إن اللون البني العسلي الذي يشبه لون الكراميل يكاد يكون من أكثر الألوان التي يفضلها الكثير من السيدات، لذلك يبحثون عن صبغة طبيعية للحصول على هذا اللون المميز، وذلك بهدف الحماية من أي أضرار جانبية تتركها الصبغات الكيميائية على الشعر، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة صبغ الشعر عسلي كراميل داخل هذا المقال.

صبغ الشعر عسلي كراميل

لكي نتحصل على اللون العسلي بشكل بسيط دون أي صعوبة، فيجب علينا الالتزام الكامل بالمكونات وخطوات التحضير التي سنقوم بعرضها بهذا الشكل الآتي:

المكونات

5 ملاعق كبيرة من القرفة المطحونة.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

صبغ الشعر عسلي بمواد طبيعية

تتمثل أولى الخطوات بإحضار إناء صغير الحجم، ونضيف بداخله القرفة وزيت جوز الهند مع عصير الليمون.

وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتحصل قوام متجانس بعض الشيء، فيجب أن نتحصل على قوام يشبه العجين بعض الشيء.

ومن ناحية أخرى نقوم بغسل شعرنا جيدًا بالماء الفاتر، حتى نتخلص من أي أتربة أو زيوت عالقة به.

ثم تأتي خطوة وضع وفرد خليط الصبغة الطبيعية على الشعر، بواسطة مشط، فيجب توزيع خليط الصبغة في كل منطقة بالشعر.

ويتم وضع غطاء من البلاستيك على الشعر، وتترك الصبغة على الشعر لفترة زمنية تقدر بحوالي 3 ساعات.

ومن بعد انتهاء المدة المحددة، فهنا نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدًا.

ويتم تجفيف الشعر بواسطة استعمال المنشفة القطنية، وسوف نتحصل بعدها بحصولنا على اللون البني العسلي المميز بخطوات بسيطة.

فهذه الصبغة تحافظ على بصيلات الشعر من الضعف أو السقوط، كما تحميها أيضًا من الجفاف، وذلك يرجع إلى الفوائد التي تتواجد في المكونات الطبيعية المستخدمة في تلك الصبغة.

إلى هنا نكون قد ذكرنا بشكل مفصل طريقة صبغ الشعر عسلي كراميل بالمنزل دون الذهاب إلى مراكز التجميل أو استخدام أي صبغة كيميائية تضر بالشعر وتعرضه للتساقط، لكن هذا الأمر يعتمد بصورة كبيرة على أخذ كل معلومة قد عرضناها داخل هذا المقال في عين الاهتمام جيدًا.