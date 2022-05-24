البيتي فور بدون عجان .. حلوى البيتيفور الشهي اللذيذ وطريقة تزيينه بالفارمسيه الملون والشيكولاته

إن حلوى البيتي فور من أشهر الحلويات العربية التي يحبها الجميع حيث إنها من المعجنات الخفيفة التي يتم تحضيرها في مناسبات كثيرة في المنزل بسهولة، حيث يقوم الجميع بالإبداع فيها وفي تزيينها، وترغب العديد من النساء في عمل البيتي فور في المنزل دون الحاجة إلى استخدام العجان وذلك ما سنوضحه من مقالنا، حيث إن ثمنه في المحلات باهظة ومرتفع للغاية.

نكهات البتيفور الجديدة وطريقة البيتي فور بدون عجان



يمكنك الآن عمل أكثر من نكهة لحلوى البتيفور في منزلك مثل:

البتيفور بنكهة الشوكولاتة.

البتيفور بنكهة البرتقال.

البتيفور بنكهة الموز.

البتيفور بنكهة الشوكولاتة.

البتيفور بنكهة اللوز المطحون.

البتيفور بنكهة مربى الفراولة.

البتيفور بنكهة النسكافيه.

البتيفور بنكهة العجوة.

مكونات البيتي فور بدون عجان

يتكون البيتي فور من:

نصف كيلو من الدقيق المنخول.

ربع كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من الحليب.

ربع كيلو من جوز الهند المبشور.

كوب من السكر البودرة.

كيس بيكنج باودر.

شكولاتة وأشياء لتزين البيتي فور.

طريقة عمل البيتي فور بدون عجان