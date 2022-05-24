نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيتي فور بدون عجان .. حلوى البيتيفور الشهي اللذيذ وطريقة تزيينه بالفارمسيه الملون والشيكولاته في المقال التالي
إن حلوى البيتي فور من أشهر الحلويات العربية التي يحبها الجميع حيث إنها من المعجنات الخفيفة التي يتم تحضيرها في مناسبات كثيرة في المنزل بسهولة، حيث يقوم الجميع بالإبداع فيها وفي تزيينها، وترغب العديد من النساء في عمل البيتي فور في المنزل دون الحاجة إلى استخدام العجان وذلك ما سنوضحه من مقالنا، حيث إن ثمنه في المحلات باهظة ومرتفع للغاية.
نكهات البتيفور الجديدة وطريقة البيتي فور بدون عجان
يمكنك الآن عمل أكثر من نكهة لحلوى البتيفور في منزلك مثل:
- البتيفور بنكهة الشوكولاتة.
- البتيفور بنكهة البرتقال.
- البتيفور بنكهة الموز.
- البتيفور بنكهة الشوكولاتة.
- البتيفور بنكهة اللوز المطحون.
- البتيفور بنكهة مربى الفراولة.
- البتيفور بنكهة النسكافيه.
- البتيفور بنكهة العجوة.
مكونات البيتي فور بدون عجان
يتكون البيتي فور من:
- نصف كيلو من الدقيق المنخول.
- ربع كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب إلا ربع من الحليب.
- ربع كيلو من جوز الهند المبشور.
- كوب من السكر البودرة.
- كيس بيكنج باودر.
- شكولاتة وأشياء لتزين البيتي فور.
طريقة عمل البيتي فور بدون عجان
- يتم وضع السكر والزبدة التي بدرجة حرارة الغرفة في الخلاط، ويتم تشغيل الخلاط على سرعة هادئة في البداية ثم البدء برفع السرعة تدريجيا، وذلك حتى تتماسك المكونات سويا.
- ثم يتم وضع باقي المكونات وهي الدقيق المضاف إليه البيكنج باودر ونصف كمية جوز الهند، ويتم تشغيل الخلاط الكهربائي مره ثانية، حتى تختلط المكونات سويا.
- ثم يتم اخراج العجينة ووضعها في وعاء وتغطيتها بكيس نايلون ووضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة، وفي تلك الاثناء يتم تسخين الفرن قبل وضع البيتي فور به.
- وبعدها يتم استخدام قالب تزيين البيتي فور ووضع العجينة به ثم يتك تقطيعها ووضع جوز الهند عليه، ثم يتم خلطها وتقطيع البيتي فور ووضعه في صينية مناسبة.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال الصينية إلى الفرن الساخن، ويجب متابعة البيتي فور بعد عشر دقائق، وإذا نضج البيتي فور يتم إخراجه من الفرن وتقديمة.
- ومن الممكن وضع المربي والشكولاتة السائلة ولزق البيتي فور عن طريق وضع المربي ببعضه، ثم وضعه في الشكولاتة السائلة وتركة حتى يجف.
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