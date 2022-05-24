لو مستعجلة.. كيكة باردة في 10 دقائق بدون فرن ستحصلي على حلا بارد وسهل سيبهرك ضيوفك

يريد الناس عمل حلى لذيذة وفي نفس الوقت تكون سريعة وسهلة، وهذا يتمثل بشكل كبير في الكيكة الباردة، وبناء على ذلك يتم البحث بصورة كبيرة عن طريقة عمل كيكة باردة في 10 دقائق، وهذا ما سنعرضه خلال هذا المقال.

كيكة باردة في 10 دقائق

إليكم طريقة إعداد الكيكة الباردة في أسرع وقت بهذا الشكل الآتي ذكره:

المقادير

علبة بسكويت.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

5 ملاعق كبيرة من الكاكاو.

5 أكواب من الحليب.

ملعقة كبيرة من النوتيلا.

كيكة باردة بالبسكويت سهلة

نقوم في بداية الأمر بإحضار وعاء كبير الحجم ونضع بداخلها 5 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام و5 أكواب من الحليب، وذلك مع ضربهما جيدًا بواسطة المضرب اليدوي.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على النار المتوسطة، ونضع الزبدة والنوتيلا إلى الخليط.

ثم نقوم بعد ذلك مع الاستمرار في التقليب، حتى نتحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك على الجانب الآخر نقوم بإحضار صينية ونفرغ بها علبة البسكويت، فيجب أن يتم توزيعه بالشكل الصحيح.

ثم نقوم بإضافة خليط الكريمة الذي قمنا بتحضيره.

بعد ذلك يجب ترك الكريمة تبرد بعض الشيء أولًا قبل وضعها على البسكويت.

ثم ومن بعدها نقوم بإدخال الصينية داخل الثلاجة لمدة تقدر بحوالي ساعتين على أقل تقدير.

بعد ذلك تقدم باردة مع أي مشروب.

كيك بالبسكويت سهل

هذه الطريقة تكاد تكون الأسهل لعمل الكيكة الباردة، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

المقادير

5 أكياس من البسكويت السادة.

كاسترد جاهز.

كمية من البندق المجروش.

كوب ونصف من الكريمة المخفوقة.

خطوات التحضير

نقوم أولًا بإحضار صينية متوسطة الحجم ونضع بها طبقة من البسكويت، ومن بعدها نضيف طبقة من الكاسترد.

بعد ذلك نضع طبقة أخرى من البسكويت، فيجب أن يتم وضع البسكويت بشكل طولي.

ومن بعد تكرار عملية وضع طبقة من البسكويت مع الكاسترد، فهنا تأتي خطوة إضافة طبقة الكريمة مع كمية من البندق المجروش.

وتترك الصينية داخل الثلاجة لمدة 4 ساعات، وبعدها تكون جاهزة للتناول مباشرة.

إلى هنا نكون قد عرضنا أسهل طريقتين لعمل كيكة باردة في 10 دقائق، فسوف نتوصل إلى مذاق مميز ولذيذ دون خبز الكيك ووضعه في الفرن ودون استخدام دقيق أو بيض، وهذا أهم ما يميز الكيكة الباردة عن أي كيكة أخرى.