مسحة من كريم الكولاجين الطبيعي سيجعل بشرتك بشرة شابة مليئة بالنضارة والحيوية ويفتح البشرة حيث أن الكولاجين أحد أهم العناصر التي يفرزها الجلد في فترة عمرية معينة ويختفي بعد الوصول إلى مرحلة العشرينات، على الرغم من أهميته الكبيرة إلا أنه في تلك الفترة يتوقف الجلد عن إنتاجه لكي تبدأ البشرة في الإصابة بالتجاعيد شيئًا فشيئًا بدايةً من الخطوط الدقيقة الصغيرة بجانب الفم أو العين أو الجبهة، لهذا يجب أن نستمر في توفير الكولاجين للجلد حتى نحصل على بشرة ناعمة بيضاء خالية من التجاعيد والشوائب فكيف يمكننا تحقيق ذلك؟

مسحة من كريم الكولاجين الطبيعي سيجعل بشرتك بشرة شابة

بعد الكثير من البحث وجد أن زيت جوز الهند الطبيعي واحد من أكثر الطرق الفعالة في علاج البشرة من عدد كبير من المشاكل التي تواجهها مع الوقت ولا سيما التجاعيد، من خلال تحفيز خلايا الجلد على إنتاج المزيد من الكولاجين -العنصر الهام والضروري لبشرة شابة بدون تجاعيد، إذ أن زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات مختلفة وهامة أبرزها فيتامين E الذي يجدد شباب البشرة ويحافظ على نضارتها وحيويتها والمواظبة على استخدامه ستجعلكم تشعرون بذلك الفرق.

وصفات زيت جوز الهند للبشرة

للانتفاع من فوائد زيت جوز الهند للبشرة والتخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة إليكم أكثر من طريقة لاستخدام زيت جوز الهند للعناية بالبشرة:

وصفة جوز الهند والحليب

المطلوب

كمية متساوية من النشا والحليب البودرة.

ملعقة زيت جوز هند طبيعي.

ماء ورد.

الطريقة

نخلط الحليب البودرة والنشا سويًا ومن ثم يصب ماء ورد بالتدريج حتى يصبح القوام كريمي. يوضع زيت جوز الهند فوق هذا المزيج مع خلطه برفق إلى أن تتجانس كافة المكونات.

وبعد ذلك نفرد وصفة جوز الهند والحليب على البشرة وهي نظيفة وعندما تجف تزال بسهولة بالماء والتكرار مرتين بكل أسبوع.

وصفة زيت جوز الهند والزيوت الطبيعية

المطلوب

مقدار متساوي من زيت: بذور العنب. جوز الهند. الزيتون. اللوز الحلو.



الطريقة