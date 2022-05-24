نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الشعر بوصفات هندية سحرية وتكثيف وتقليل الهيشان ومنع التساقط في شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الشعر بوصفات هندية طبيعية 100% وسوف تحصلين على شعر صحي ولامع ، تساعد هذه الوصفة في تحسين طول الشعر خلال شهر واحد فقط ، ومعالجة الشعر القصير ويتم ذلك من خلال وضع ملعقتين من الحلبة في كوب ماء، ويتم غليهم جيداً وبعد ذلك تترك حتى تبرد تماماً، وبعد ذلك نقوم بتصفية الحلبة ومستخدم السائل على فروة الرأس، ويمكن المواظبة على هذه الوصفة مرة كل أسبوعياً وسوف تري النتيجة من أول مرة ولكن لا تنسي التدليك الفروة لمدة 5 دقائق .

تطويل الشعر بوصفات هندية

الوصفة الثانية نقوم بخلط ملعقتين من المايونيز ونصف ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقتين من زيت الخروع مع صفار بيضة، ونقوم بخلطهم جيداً ثم نضع هذا الخليط على الشعر ويترك لمدة ساعتين ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ، وتكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.

وصفة هندية لتكثيف الشعر

الوصفة الثالثة تتعدد مكونات هذه الوصفة لتكثيف الشعر ولكن يجب تحضير وخلط جميع المكونات جيداً وتتكون من ملعقة كبيرة من الروزماري، وأربع فصوص ثوم مع كوب من الماء، وملعقة كبيرة شاي و بصلة واحدة، ونقوم بتسخين هذه المكونات على النار حتى تصل لدرجة الغليان، وبعد ذلك يترك الخليط حتى يبرد تماماً ثم يصفي وتستخدم السائل على الشعر مرتين في الأسبوع.

وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه

الوصفة الرابعة نقوم بخلط ملعقة من الخميرة وملعقة من زيت اللوز وملعقة من الماء وملعقة من فيتامين E، ونقوم بوضع هذا الخليط على الشعر ويترك ساعة كاملة ثم يشطف الشعر بالماء الدافئ، وتكرر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، الوصفة الخامسة نقوم بعصر بصلة ونقوم بوضع السائل الناتج من عصير البصل على الشعر لمدة ساعة تقريباً، ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ، ونقوم بوضع أي نوع من أنواع الزيوت المعذرة للشعر للقضاء على رائحة البصل.