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يعتبر مخلل الخيار من أكثر المخللات التي يحبها العديد من الأشخاص وهناك العديد من أنواع المخللات مثل مخلل اللفت والجزر والخيار والزيتون والقرنبيط، والعديد من الناس يفضلون تناول هذه المخللات بجانب كل المأكولات والوجبات اليومية ويفضلون السيدات القيام بها في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ومكوناته بسيطة، وعادة تقوم جميع السيدات بتشكيله على شكل أصابع أو دوائر صغيرة ولا يحبون شرائها من المحلات لأنها تحتوي على مواد حافظة وتباع بأعلى الأسعار. مكونات مخلل الخيار كيلو واحد من الخيار.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح.

أربع فصوص من الثوم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العصفر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ربع كوب كبير من الخل الأبيض.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الماء. طريقة عمل مخلل الخيار نقوم أولا بغسل الخيار جيدا لإزالة الشوائب والأتربة التي تكون عالقة به ثم يتم تقطيعه على شكل أصابع متوسطة الحجم.

وبعد ذلك نحضر طبق عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء وربع كوب كبير من الخل الأبيض وربع كوب صغير من عصير الليمون.

ثم قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من العصفر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من حبة البركة.

ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بإستخدام مضرب السلك اليدوي لذوبان السكر والملح.

ويتم إحضار برطمان زجاجي نظيف ونقوم بوضع نصف كمية الخيار ثم نضيف أربع فصوص من الثوم ويفضل أن يتم تقطيعه على شكل شرائح.

وقومي بوضع الكمية المتبقية من الخيار وبعد ذلك يتم إضافة خليط الماء وفي النهاية نضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي أو ممكن أن نضع زيت زيتون.

ثم يتم غلق البرطمان جيدا ونضعها في الثلاجه ونتركها حوالي أسبوع أو عشرة أيام تقريبا حتى يتم تسويته وتخليله جيدا وبعد ذلك يمكن أن نتناوله في أي وقت من الأوقات. عمر شويل - جدة طريقة عمل مخلل الخيار السريع بخطوات هتخليه مقرمش وبملح مظبوط زي محلات الطرشي - ثقفني

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