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وصفة اليوم هي تحضير كريم طبيعي سحري لتبييض البشرة في 3 أيام فقط ستحصلين على بشرة بيضاء وصافية، إليكي سيدتي كيفية صنع كريم في غاية الروعة لتبييض البشرة على الفور وإزالة التصبغات، كما يعمل على توحيد لون البشرة بفعالية و لتحضيره سنحتاج إلى الخيار فهو يفتح لون البشرة ويزيل البقع الداكنة، كما أنه فعال في إزالة إسمرار البشرة الناتج عن أشعة الشمس كذلك نحتاج إلى الأرز، فهو يصفي البشرة ويزيل الندبات الموجودة بها كما أن الأرز يعمل على تبييض البشرة 5 درجات. كريم طبيعي سحري لتبييض البشرة في 3 أيام فقط مكونات الكريم الأول : نصف ثمرة خيار.

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز المطحون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. طريقة تحضير الكريم خذ نصف ثمرة الخيار وقم بتقشيرها ثم ابشرها باستخدام مبشرة لاستخراج مبشور الخيار.

قم بتصفية مبشور الخيار باستخدام مصفاة لاستخراج عصير الخيار الخالص.

من جانب آخر أضف حليب جوز الهند في وعاء ثم أضف إليه مسحوق الأرز المطحون ونشا الذرة مع إضافة مقدار ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

امزج المكونات بشكل جيد مع إضافة العسل واخلط مجدداً حتى تحصلي على خليط كريمي ناعم. طريقة تطبيق الوصفة على البشرة احتفظ بهذا الكريم في برطمان زجاجي و قم بتخزينه في الثلاجة مدة صلاحية هذا الكريم هي أسبوعين.

طبقي هذا الكريم على بشرتك قبل النوم طبقيه على بشرة وجهك وعنقك ثم دلكيه جيداً حتى تمتصه بشرتك.

اتركيه على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء والغسول الخاص بك.

كرري إستخدام هذا الكريم بشكل يومي وستحصلين على نتيجة مدهشة من أول إستخدام. تفتيح البشرة بطريقة مضمونة مكونات الكريم الثاني : 2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة تحضير الكريم أضف حليب جوز الهند وجل الألوفيرا في وعاء ثم أضف إلى المكونات زيت اللوز الحلو.

امزج المكونات بشكل جيد حتى تحصل على خليط كريمي وناعم.

احتفظ بهذا الكريم في برطمان زجاجي وخزنه في الثلاجة. طريقة تطبيق الوصفة على البشرة طبقي هذا الكريم على بشرتك قبل النوم طبقيه على بشرة الوجه حول العين والعنق.

دلكي بشرتك لمدة دقيقة حتى تمتص الكريم واتركي الكريم على بشرتك حتى الصباح ثم اغسليه.

كرري تطبيق هذا الكريم كل مساء وستحصلين على بشرة بيضاء كالثلج وصافية كالزجاج. عمر شويل - جدة كريم طبيعي سحري لتبييض البشرة في 3 أيام فقط ستحصلين على بشرة بيضاء وصافية - ثقفني

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