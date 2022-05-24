نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا والكركم السحرية لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة تجاعيد وترهلات البشرة بلا عودة في المقال التالي

إستخدام الكريمات الطبيعية من الطرق الأمنه التي تعمل على تفتيح البشرة وشد التجاعيد بإستخدام النشا والكركم والزبادي وبياض بيضة وزيت الزيتون فخلط هذه المكونات ووضعها على الوجه تعمل على تفتيح البشرة وشد التجاعيد وإزالة الهالات السوداء فتناسب هذه الخلطة جميع أنواع البشرة مثل البشرة الحساسة والبشرة الدهنية والبشرة الجافة والبشرة المختلطة فأي سيدة أو فتاة وخاصة العروس المقبلة على الزواج تريد أن يصبح وجهها أبيض ومشدود وخالي من العيوب أو البقع الداكنة فلا ننصح بإستخدام مستحضرات التجميل لأنها ضارة وغير مضمونة ويمكن أن تكون مكوناتها منتهية الصلاحية، والتي تسبب الضرر، وتعمل على ظهور البقع الداكنة وتعمل أيضا على غلق مسام البشرة فبالتالي لا يصل الأكسجين إلى خلايا الوجه، وتعمل أيضا على تراكم خلايا الجلد الميتة. مكونات طريقة عمل خلطة كريم النشا والكركم لتبييض البشرة وشد التجاعيد ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

اثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

واحد بياض بيضة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملعقة كبيرة الحجم دقيق الشوفان

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

كمية من الماء طريقة عمل خلطة النشا والكركم لتبييض الوجه في البداية نقوم بتحضير إناء ونضع به كمية مناسبة من الماء وثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا ونمزجهم على البارد ثم نرفع الإناء على نار هادئة جدا ونستمر في التقليب حتى لا تتكون تكتلات بالخليط ويصبح خليط كريمي ومتجانس ثم نرفع الإناء من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.

وبعد ذلك نضع باقي المكونات على خليط النشا من الكركم والزبادي وبياض بيضة وزيت الزيتون والحليب وعصير الليمون ودقيق الشوفان وماء الورد ثم نقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بوضع هذا الكريم على الوجه ونوزعه جيدا ونتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر هذه الخطوة ثلاثة مرات في الأسبوع ويفضل إستخدام كريم مرطب مناسب للبشرة بعد وضع خلطة كريم النشا والكركم الرهيبة. عمر شويل - جدة وصفة النشا والكركم السحرية لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة تجاعيد وترهلات البشرة بلا عودة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة النشا والكركم السحرية لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة تجاعيد وترهلات البشرة بلا عودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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