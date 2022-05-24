تحدي مكون تقشير الجلد الميت من البشرة والجسم كله أقوي مقشر منزلي قوي وفعال 100%

وجود الجلد الميت على البشرة أو على الجسم وعلى بعض المناطق الحساسة من أكبر المشكلات التي يكون لها دور كبير في إسمرار البشرة وغير ذلك فهي تجعل ملمس الجلد يكون خشن، لذلك تبحث جميع الفتيات عن الأشياء التي تعمل التخلص من الجلد الميت حتى نحصل على بشرة ناعمة تكون بيضاء ومن المعروف أن الجلد الميت يظهر ويزداد بسبب عدم تنظيف الوجه بإستمرار فعند تراكم الإتساخات على البشرة فقد تكون باللون الغامق، وكذلك الأمر يحدث في المناطق الحساسة فعند تركها لفترة طويلة بدون تنظيف فقد تكون باللون الأسمر الداكن وهذا الشيء يسبب إزعاج كبير بالنسبة لأغلبية السيدات، فترغب كل إمرأة وفتاة في تبييض البشرة والتخلص بشكل نهائي من خلايا الجلد الميتة والمتراكمة لذلك تريد كل فتاة أن تقضي تماما على الجلد الميت، فتوجد أشياء كثيرة تساعد على ذلك فمنها أشياء ضارة وأشياء مفيدة ومن ضمن الأشياء المفيدة التي تعمل على تقشير البشرة هي إستخدام الخلطات الطبيعية أو يمكننا أن نستخدم مقشر طبيعي.

مكونات مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت