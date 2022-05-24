نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي مكون تقشير الجلد الميت من البشرة والجسم كله أقوي مقشر منزلي قوي وفعال 100% في المقال التالي
وجود الجلد الميت على البشرة أو على الجسم وعلى بعض المناطق الحساسة من أكبر المشكلات التي يكون لها دور كبير في إسمرار البشرة وغير ذلك فهي تجعل ملمس الجلد يكون خشن، لذلك تبحث جميع الفتيات عن الأشياء التي تعمل التخلص من الجلد الميت حتى نحصل على بشرة ناعمة تكون بيضاء ومن المعروف أن الجلد الميت يظهر ويزداد بسبب عدم تنظيف الوجه بإستمرار فعند تراكم الإتساخات على البشرة فقد تكون باللون الغامق، وكذلك الأمر يحدث في المناطق الحساسة فعند تركها لفترة طويلة بدون تنظيف فقد تكون باللون الأسمر الداكن وهذا الشيء يسبب إزعاج كبير بالنسبة لأغلبية السيدات، فترغب كل إمرأة وفتاة في تبييض البشرة والتخلص بشكل نهائي من خلايا الجلد الميتة والمتراكمة لذلك تريد كل فتاة أن تقضي تماما على الجلد الميت، فتوجد أشياء كثيرة تساعد على ذلك فمنها أشياء ضارة وأشياء مفيدة ومن ضمن الأشياء المفيدة التي تعمل على تقشير البشرة هي إستخدام الخلطات الطبيعية أو يمكننا أن نستخدم مقشر طبيعي.
مكونات مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
طريقة عمل مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت
- يتم تحضير طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وقومي بتقليبهم مع بعض.
- ثم نضع هذا المقشر على البشرة أو من الممكن أن نقوم بوضعها على الجسم ونتركها لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا.
وبعد ذلك يتم التدليك بلطف على الوجه لإزالة المقشر ثم نقوم بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد ويتم وضع كريم مرطب عليها.
- ولكي نحصل على النتيجة المطلوبة ونقضي على الجلد الميت يمكننا أن نكرر هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع.
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