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إزالة الشعر الزائد من الأمور التي ترهق السيدات لأن الشعر الزائد في الوجه والجسم شئ غير مستحب وغير مرغوب فيه لكثير من السيدات والرجال أيضا، وتسبب لهم الضيق والإخراج الشديد فتلجأ السيدات إلي إستخدام طرق كثيرة لإزالة الشعر فبضعهم يستخدم الشمع الذي يعمل على إزالة الشعر بصعوبة ولكن يعود الشعر خلال أسابيع، وبعضهم يقومون بإستخدام شفرات الحلاقة التي تعمل على إزالة الشعر بكل سهولة ودون ألم أو تعب ولكن خلال أيام قليلة جداً يعود ظهور الشعر بسرعة وبكثافة، ومنهم من يستخدم كريمات لإزالة الشعر التي تعمل على إزالة الشعر، ولكن تسبب حساسية بالجلد وتعمل على إحمرار الجلد وتسبب هيجانه وتعمل على إسمرار الجلد وتعمل أيضاً على ظهور الحبوب والبثور لأن الكريمات تحتوي في تركيبها على مواد كيميائية لا تصلح لأي نوع من أنواع البشرة، ومنهم من يستخدمون الليزر، ولكن تكلفته المادية عالية جداً، ويسبب الألم لذلك تسعى معظم السيدات لإيجاد طريقة لإزالة الشعر الزائد. مكونات طريقة عمل وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد كمية من الملح تناسب الجسم

كمية من الماء تناسب الجسم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد طريقة عمل وصفة الملح لإزالة الشعر الزائد أولا نقوم بتنظيف الجسم جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة.

وبعد ذلك نقوم بعمل الخلطة بتحضير وعاء ونضع به كميه من الملح والماء وزيت الزيتون والكركم وعصير الليمون والفازلين وماء الورد ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخلطة على الأماكن التي نريد إزالة الشعر منها ونوزعها جيداً ثم نتركها لمدة ساعة.

وبعد إنتهاء الوقت سوف نلاحظ أن الخليط جف ثم نقوم بفرك هذه المنطقة جيداً، وسوف نلاحظ سقوط الشعر بدون ألم وبدون تعب ثم نقوم بغسل الجسم جيداً بالماء، وسوف نحصل على جسم ناعم وبدن شعر مدى الحياة. عمر شويل - جدة تخلصي من الشعر الزائد في الجسم كله بدون أي ألم بوصفة الملح السحرية - ثقفني

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