نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة فرد الشعر المجعد بشكل طبيعي مثل الكيراتين في 10 خطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فرد الشعر المجعد بشكل طبيعي، أسهل طريقة لفرد الشعر بوصفات طبيعية، وتعد طريقة فرد الشعر مثل الكيراتين من أفضل طرق فرد الشعر المجعد.

لان مشكلة تقصف وتجعد وخشونة الشعر نتيجة لكثير من الأسباب، والذهاب إلى صالونات التجميل لا يسعنا في كثيرة من الأحيان فلا يوجد الوقت الكافي لذلك.

وهناك وصفات مجربه وممتازة يمكن فيها استخدام مكونات سلة وبسيطة وتطبيقها في المنزل. أيضا وصفه لتطويل الشعر وصفات هندية لتكثيف وتنعيم الشعر.

وصفة الفرد الطبيعية بالشعير والبيض

مكونات طبيعية بالشعير والبيض، مع هذا المزيج الطبيعي مكنك التخلص من جفاف خصلات الشعر. والتقصف ويزيد من نعومة الشعر بشكل سريع وواضح ويمكنك تكرارها كل مدّة للحفاظ على صحة الشعر صحي وناعم

المكونات الطبيعية لفرد الشعر

أول شيء هو مراعاة كثافة الشعر والطول بزيادة الكَمّيَّة أو تقللها

تحضير عدد 3 بيضات واستخدام الصفار فقط

كَمّيَّة مناسبة من ماء الشعير على حسب طول الشعر

خفق البيض جيدا لحين تشكل فقاعت، وبعدها يتم إضافة الكَمّيَّة المناسبة ماء الشعير

نبدأ بتقسيم خصلات الشعر إلي عدة صغيرة

إضافة المكون الطبيعي لفرد الشعر مثل الكيراتين على كل خصلات الشعر

مثل الكيراتين على كل خصلات الشعر التدليك بأطراف الأصابع باستمرار بداية من أطراف الشعر حتى فروة الرأس

استخدام البونية المخصص للشعر ويتم تغطية الرأس من نصف ساعة إلي ساعة كاملة

استخدام البونية المخصص للشعر ويتم تغطية الرأس من نصف ساعة إلي ساعة كاملة وأخير غسل الشعر بماء فاتر وبعدها استخدام بلسم للشعر ومن ثم غسلة مه اخرى وتركة حتى يجف تماما

فرد الشعر بطريقة طبيعية مثل الكيراتين

فوائد كثيرة تعود على الشعر بعد فردة بطريقة طبيعية، مع ماء الشعير والبيض. أنه يغذي الشعر من جزوره ويجعله لامعا ويخلصه من التشابك والتجاعيد وإليكم بعض الفوائد من المكونات الطبيعية المستخدمة في فرد الشعر.

فائدة ماء الشعير للشعر:

مشاء الشعير محبب إلي الشعر حيث إنه يتملك لبروتينات التي يمتصها الشعر بسهولة ليزيد من كثافة الشعر وصحته. ويحتوي أيضا على مجموعة فيتامينات مثل فيتامين ب1 ب2 ب6،وتقوم جميعها بحماية الشعر من التساقط وجعل خصلات الشعر أكثر صحة ولامعا

فوائد البيض للشعر:

البيض به نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية وفيتامين E وتساعد هذه المواد في ترطيب خصلات الشعر ومعالجة سقوطه وزيادة معدل النمو بشكل أفشل.

أسرار الحفاظ على شعر مفرود وناعم مثل الكيراتين

استخدام الشامبو بكثرة من الأسباب الأقوى لتلف خصلات الشعر وتكسر أطرافة وفقدان النعومة. لذلك بعد استخدام فرد الشعر المجعد يجب التقليل من استخدام الشامبو خصوصا الغير صحي منها أو الغير معروف واستخدام نوع شامبو صحي ومناسب لشعرك.

الابتعاد عن استخدام السشوار والشعر مبلل لذلك يجب تجفيف الشعر جيدا وبشكل صحيح قبل استخدام السشوار.

استخدام العناصر الطبيعية التي يحتجها الشعر مثل زيت الجوجوبا والأركان وغيرها من الزيوت الطبيعية الصحية للشعر

استخدام البيض لفرد الشعر كنوع من أنواع الكيراتين الطبيعي

يستخدم البيض لفرد الشعر مثل الكيراتين، لمنح الشعر الفوائد استخدام البيض لفرد الشعر، فهو يحافظ على لمعان الشعر ويقوىة كما يمنحه النعومة والبريق، وتختلف الوصفات التي تستخدم البيض للحصول على الكيراتين الطبيعي، ومن هذه الوصفات:

خلط 2 بياض بيض مع ربع كوب من زيت الزيتون، ثم مزج هذا الخليط جيداً، ويتم فرده على الشعر الذي سبق غسله.

يتم وضع هذا الخليط على فروة الشعر ثم تمشيط الشعر ويترك لمدة أربعة ساعات.

يتم شطف الشعر بشكل جيد للتتخلص من رائحة البيض ويتم دهان أحد أنواع الزيوت الطبيعية، وتكرر هذه الطريقة ثلاثة مرات أسبوعياً للحصول على نتائج جيدة.

وإلي هنا أحبابي في الله نكون قد انتهينا من موضوع اليوم طريقة فرد الشعر بمكونات طبيعية مثل الكيراتين

خلطة لتطويل الشعر وتنعيمة

يجب غسل الشعر بأي نوع من الشامبو وهذا استثناء لأننا لا نفضل الشامبو كثير. لكن الغسيل بالشامبو كي يزيل أي دهون ناتجه من استخدام الكريمات والزيوت ـ التي تقوم بدورها بعمل عازل عن خصلات الشعر وفروة الرأس وبين وصفة تطويل الشعر.

بعد ذكر الفوائد الهامة لوصفة تطويل الشعر يأتي الدور الان على طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي كمية مناسبة من زيت جوز الهند على نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من المايونيز كامل الدسم او على حسب كثافة الشعر وطولة.

معلقة من الجلاتين تضاف إلي خلطة تطويل الشعر وتنعيمة.

خفق الماء الدافئ وزيت جوز الهند ، ويمكن إضافة معلقة من زيت الزيتون في حالة تواجده لديكي في المنزل ، مع المايونيز والجلاتين.

تخلط التركيبة بالمعلقة يدويا حتي تنسجم المكونات مع بعضها تماما ، ويمكن إضافة أو زيادة أي من المكونات الطبيعية المذكورة على حسب احتياج الشعر، ثم نضع الكمية على أطراف الشعر أول ومن ثم تدريجيا إلي فروة الرأس .

نقوم بالتدليك جيدا لمدة دقيقتين ، ثم يترك على الشعر لمدة تتراوح من 15 دقيقة إلي 30 دقيقة ، بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا جدا بماء دافئ .

الان نأتي بكمية مناسبة من بلسم الشعر يفضل أن يكون نوعية جيدة ، وبعد إضافة البلسم إلي الشعر يجب أن يصل إلي جميع أطراف الشعر بالكامل وبعد التأكد من ذلك ، قومي بغسل الشعر مباشرة . ومبروك عليكم شعر صحي ورطب مع وصفه لتطويل الشعر وتنعيمة.