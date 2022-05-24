ملعقة واحدة من القهوة للشعر أنعم.. طريقة هندية سحرية لتطويل وتنعيم الشعر في أقل من أسبوع

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طريقة هندية سحرية لتطويل وتنعيم الشعر في أقل من أسبوع نوضحها لكم حيث أن العناية بالشعر تحتل حيز كبير من تفكير المرأة وحياتها لأنه يدل على جمالها كما أنه يعطي للمرأة شعور بالثقة والسعادة عندما يكون شعرها خاليًا من العيوب أو المشاكل، ووجدت أكثر من طريقة لعلاج الشعر من المشاكل المختلفة كتساقط الشعر وضعفه والتقصف وما إلى ذلك ومن أبسط تلك الطرق والتي لاقت الكثير من النجاح هو طريقة هندية اشتهرت في الهند والعديد من الدول الأخرى بعد هذا النجاح وهي القهوة حيث يتم إضافتها إلى شامبو أو بلسم الشعر الخالي من المواد الكيميائية للحصول على نتيجة ممتازة على الشعر.
طريقة هندية سحرية لتطويل وتنعيم الشعر في أقل من أسبوع
استخدمت القهوة في شتى المجالات سواء التخسيس أو التغذية السليمة أو لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز حتى في مجال التجميل للشعر والبشرة فإن محتواها من الفيتامينات والعناصر الطبيعية يجعلها مفيدة لكل جزء في الجسم، وتستخدم بأكثر من طريقة للشعر لحل عيوبه المختلفة وكذلك لصبغه طبيعيًا والطريقة التالية أفضل طريقة لاستخدام القهوة للشعر حيث نحتاج إلى كمية متساوية من شامبو الشعر وأخرى من البن على أن تكون الكمية حسب حجم وكثافة الشعر.
طريقة استخدام القهوة للشعر
- يخلط الشامبو مع القهوة في طبق صغير مناسب.
- بعد غسل الشعر بالماء جيدًا وتنظيفه من أي دهون أو شوائب يتم تطبيق مزيج الشامبو والقهوة عليه في كل جزء وبعدها يغسل الشعر مثل المعتاد.
- وهذه الوصفة يتم تكرارها بمعدل 2 مرة بكل أسبوع حتى نلاحظ الفرق.
فوائد القهوة للشعر
القهوة مفيدة للشعر نعلم جميعًا ذلك ولكن إلى أي مدى تصل فوائد القهوة إليكم تلك النقاط التي تبرز فوائد وأهمية القهوة للشعر:
- تعالج الشعر من الهيشان والتقصف إذ تجعله رطبًا في مدة قصيرة.
- تزيد من قوة بصيلات الشعر فيقل تساقطه وتزداد كثافته.
- القهوة غنية بمجموعة هامة من المعادن الطبيعية والفيتامينات كالحديد والزنك وفيتامين ألف وهي من أهم العناصر التي يحتاجها الشعر لينمو ويصير ناعمًا.
- تعمل على إنبات الفراغات الموجودة في فروة الشعر ولا سيما التي تحدث في سن مبكرة سواء الرجال أو النساء.
- تساعد في الحصول على شعر لامع وطري خالي من التشابكات.
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