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من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الوجه بشكل طبيعي هو الكركم الذي يغفل جميع الناس عن فوائد الكركم المذهلة فتلجأ بعض السيدات والفتيات إلي استخدام الماكياج لتفتيح الوجه باستخدام البنكيك البودر وكريم الأساس فهذا تفتيح مؤقت يدوم لساعات فقط ومنهم من يقوم باستخدام خليط من مجموعة كريمات التي تعمل بالفعل علي تفتيح الوجه بشكل سريع، ولكن هذا التفتيح يظهر بشكل غير طبيعي وغير جيد لأن مجموعة الكريمات الكيميائية الضارة تعمل علي إزالة وتآكل طبقة من الجلد فيصبح لونه أحمر وبعد فترة يظهر الوجه أسود وبه حبوب وبثور، ومن الممكن أن يسبب التهابات وحساسية ببشرة الوجه، فالكركم يحتوي على مواد طبيعية تعمل على تفتيح الوجه بشكل طبيعي وجميل. مكونات طريقة عمل خلطة الكركم لتبييض الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الكركم

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحليب

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

واحد بياض بيضة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز طريقة عمل خلطة الكركم لتبييض الوجه أولا نقوم بعمل الخلطة بتحضير إناء ونضع به ثلاثة ملاعق كبيرة من الكركم وملعقة واحدة من السكر وإثنين ملعقة صغيرة من الزبادي وإثنين ملعقة كبيرة من الحليب وملعقة واحدة كبيرة من دقيق الشوفان وإثنين ملعقة كبيرة من النشا وواحد بياض بيضة وثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وإثنين ملعقة صغيرة من الفازلين وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الليمون وإثنين ملعقة كبيرة من زيت اللوز ثم نقوم بتقليب هذه المكونات لتتداخل مع بعضها البعض.

وبعد ذلك نضع خلطة الكركم على الوجه ونتركها لمدة ساعة.

وبعد ذلك نضع خلطة الكركم على الوجه ونتركها لمدة ساعة. وبعد انتهاء الوقت نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ونكرر وضع خلطة الكركم على الوجه يوم بعد يوم ولمدة خمسة عشر يوما سوف نلاحظ وجه أبيض ناصع البياض باستخدام خلطة الكركم السحرية. عمر شويل - جدة عايزة تبيضي بشرتك وتبقي زي ملكات الجمال ضعي الكركم ساعة وستصدمك النتيجة - ثقفني

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