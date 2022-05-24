طريقه تحضير كريم مزيل للعرق من مكونات طبيعيه في المنزل

مع دخول فصل الصيف يكثر التعرض إلى العرق الذي قد تسبب رائحته الإحراج للبعض وقد يترك علامات إصفرار على الملابس.

ويستخدم الأشخاص مزيلات للتعرق التي تحتوي على مواد كيميائية قد تسبب الضرر للجلد والإسمرار ولكن اليوم سوف نقدم لكم وصفات مميزة لعمل مزيل للعرق طبيعي.

بإستخدام مكونات طبيعية غير مكلفة وفي نفس الوقت تعمل على تفتيح وترطيب الجلد.

وسائل متعدده لعمل مزيل عرق في المنزل

هناك كثير من السبل والاساليب التي يمكن استخدامها لتجهيز مسحوق يساعد على التخلص من العرق منطقه الابط فهي بناء متعلم طريقه اعداد هذه الأساليب.

طريقة مزيل للعرق طبيعي بإستخدام الشبة:

مكونات الطريقة:

2 ملعقة كبيرة من الشبة البودر. ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم. قطعة من المسك. ملعقة كبيرة من جل الصبار.

طريقة عمل مزيل للعرق طبيعي بإستخدام الشبة:

نقوم بطحن المسك وفي وعاء نقوم بوضع الشبة البودر والمسك البودر.

ثم نضيف عليهم بيكربونات الصوديوم ونقلب جيدا المكونات.

ثم نقوم بوضع جل الصبار ونقلب جيدا حتى نحصل على عجينة ناعمة.

نحضر علبة صغيرة ونقوم بتعبئة الوصفة داخلها وتستخدم يوميا.

مكونات عمل مزيل للعرق طبيعي بإستخدام شمع النحل:

15 جرام من شمع النحل.

20 جرام من زبدة الشيا.

20 جرام من زيت جوز الهند.

16 جرام من زيت اللوز الحلو.

15 جرام من النشا.

13 جرام من الشبة البودر.

نصف جرام من زيت فيتامين إيه.

2 جرام من زيت النعناع.

2 ج ام من زيت اللافندر.

2 جرام من زيت الليمون.

2 جرام من زيت شجرة الشاي.

طريقة عمل مزيل للعرق طبيعي بإستخدام شمع العسل: