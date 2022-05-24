نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفه لتطويل الشعر وصفات هندية لتكثيف وتنعيم الشعر بسرعة جداً “مجربة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفه لتطويل الشعر ، وصفات هندية مجربه وجديدة لتكثيف وتنعيم الشعر بسرعة جداً. عزيزتي إليكن أفضل خلطات لطويل الشعر بسهولة في أسبوع واحد سوف تشعرين بنتيجة فعالة في تنعيم الشعر وزيادة كثافته.

الشعر الكثيف والطويل والناعم احد أهم مميزات المرأة. وكذلك يعد من أفضل ما يميز زينة السيدات حيث تشعر السيدات الذين استعملوا وصفات لتطويل الشعر وزيادة كثافته ونعومته بثقة في النفس وجمال في المظهر .

افضل وصفه لتطويل الشعر بسرعة جداً

إذا كنتي تبحثين عن وصفة لتطويل الشعر بسهولة أو طريقة فرد الشعر المجعد بشكل طبيعي. ،فهناك العديد من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكن تحضريها في المنزل دون عناء الذهاب إلي أماكن التجميل النسائية ( الكوافير ).

لقد أحضرنا لكي سيدتي مجموعة من أفضل وصفات تطويل الشعر وزيادة كثافته ، وصفات هندية مجربة يمكن الاعتماد عليها في تحسين مظهر الشعر للنساء الكبار منهم والصغار .

نصيحة لتطويل الشعر للسيدات

هكذا وقبل تكملة القراءة .هناك نصيحة هامه للنساء وخصوصا قبل استخدام خلطات تطويل الشعر المنشرة على الانترنت في محركات البحث. لأن يجب سيدتي أن تعلمي أن وصفات تطويل الشعر الطبيعية .

يجب أن تكون خالية من أي مواد كيميائية. حيث تأثر هذه المواد على نمو الشعر وكثافته وقوامة بالإضافة إلي لمعان الشعر. هذا لان الشعر الطبيعي يحتوى على مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تحافظ على نضارة خصلات الشعر.

بالإضافة إلي رطوبة الشعر الطبيعي ولمعانه ، مما يزيد من قوة شعرك وخلوة من القشرة والتقصف وكذلك يؤدي إلي أسوء شيء تقرة المرأة وهو سقوط الشعر بكثافة بسبب استخدام وصفات تطويل الشعر الغير طبيعية والمضاف إليها مواد كيميائية . نصائح أخري :

لا تستخدمي شامبو او مواد لمنتجات غير معروفة لشعرك.

استخدام الشامبو يكون في نطاق الضرورة فقط لأنه ينشف الشعر ويقصف أطرافه خصوصا الغير معروف منها.

استخدام نوعية بسلم بديل الشامبو لترطيب الشعر لكن يجب ان يكون مناسب لطبيعة فروة الرأس وخصلات الشعر سواء كان جاف او مجعد أو مقصف.

للمحجبات اتركي شعرك يستنشق الهواء والطبيعة خصوصا في المنزل.

لا تقومي بعقد الشعر أو ربطه أثناء النوم خصوصا المحجبات.

بعد الاستماع لهذه النصائح حول وصفه تطويل الشعر وزيادة كثافته . يأتي دورنا لإضافة وصفة وخلطة سحرية تساعد على تطويل الشعر وتنعيمة بسرعة جداُ.

المايونيز والجيلاتين وزيت جوز الهند لتطويل الشعر

هذه الوصفة الهندية لتطويل الشعر وتنعيمة باستخدام مواد طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة .

حيث توجه النساء أصحاب الشعر الطويل بنصائح واسرار عن اهميه استخدام خلطات طبيعية لتطويل الشعر في المنزل ، وقد وتم اختيار أفضلها للتمتع بشعر طويل ولامع بسهولة.

زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية للشعر ، حيث يزود زيت جوز الهند كذلك فروة الرأس وجزور الشعر. بالزيوت الازمة التي تجعل من شعرك لامع وناعم ، بالإضافة إلي ترطيب خصلات الشعر بشكل قوي.

أما الجيلاتين فهو يعد من أهم المواد الطبيعية المستخدمة في الكثير من مستحضرات التجميل النسائية سواء كانت لتطويل الشعر أو للبشرة في بعض المنتجات ، كذلك يستخدم في علاج الشعر المقصف والجاف وحتي المجعد منه ، لذلك سوف يكون احد المكونات الهامة في وصفه تطويل الشعر لهذا اليوم .

المايونيز رغم طعمه اللذيذ ، فهو أيضا يستخدم كوصفة لطويل الشعر . حيث يحتوي على الأحماض الدهنية ، والبروتينات الهامة للشعر . وهي من المواد المضادة للأكسدة لذلك تساعد على تقوية الشعر وترطيبه وزيادة لا معانة وطولة أيضا.

خلطة لتطويل الشعر وتنعيمة

يجب غسل الشعر بأي نوع من الشامبو وهذا استثناء لأننا لا نفضل الشامبو كثير. لكن الغسيل بالشامبو كي يزيل أي دهون ناتجه من استخدام الكريمات والزيوت ـ التي تقوم بدورها بعمل عازل عن خصلات الشعر وفروة الرأس وبين وصفة تطويل الشعر.

بعد ذكر الفوائد الهامة لوصفة تطويل الشعر يأتي الدور الان على طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي كمية مناسبة من زيت جوز الهند على نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من المايونيز كامل الدسم او على حسب كثافة الشعر وطولة.

معلقة من الجلاتين تضاف إلي خلطة تطويل الشعر وتنعيمة.

خفق الماء الدافئ وزيت جوز الهند ، ويمكن إضافة معلقة من زيت الزيتون في حالة تواجده لديكي في المنزل ، مع المايونيز والجلاتين.

تخلط التركيبة بالمعلقة يدويا حتي تنسجم المكونات مع بعضها تماما ، ويمكن إضافة أو زيادة أي من المكونات الطبيعية المذكورة على حسب احتياج الشعر، ثم نضع الكمية على أطراف الشعر أول ومن ثم تدريجيا إلي فروة الرأس .

نقوم بالتدليك جيدا لمدة دقيقتين ، ثم يترك على الشعر لمدة تتراوح من 15 دقيقة إلي 30 دقيقة ، بعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا جدا بماء دافئ .

الان نأتي بكمية مناسبة من بلسم الشعر يفضل أن يكون نوعية جيدة ، وبعد إضافة البلسم إلي الشعر يجب أن يصل إلي جميع أطراف الشعر بالكامل وبعد التأكد من ذلك ، قومي بغسل الشعر مباشرة . ومبروك عليكم شعر صحي ورطب مع وصفه لتطويل الشعر وتنعيمة.