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كيك القهوة السريع في الخلاط بأقل مجهود وأقل تكلفة ، تبحث جميع الأمهات خاصة الأمهات العاملة عن طرق لعمل كيك القهوة بأسهل طريقة وبمكونات أقتصادية وبدون مجهود وتكلفة ، كيك القهوة يحبه الجميع خاصة عشاق القهوة و الشوكولاتة، اليوم سوف نقدم إليكم مقادير كيك القهوة وكيفية تحضير وعمل كيكة القهوة في الخلاط وطريقة عمل الصوص الكريمي للتزين. كيك القهوة السريع في الخلاط إليكم مقادير كيك القهوة سريعة الذوبان وكيفية عمل وتحضير الكيكة بأسهل طريقة وفي الخلاط فقط . 3 بيضات في درجة حرارة الغرفة .



150 مل لتر زيت.

150مل لتر حليب في درجة حرارة الغرفة .



125 جرام سكر حبيبات .



250 جرام من دقيق المنخول مسبقاً.

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

كاكاو .

ملعقة كبيرة خميرة الحلوى.

البيكنج باودر . الكريمة للتزين كيك القهوة السريع في الخلاط

150 مل لتر حليب

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة صغيرة قهوة

م صغيرة كاكاو

ملعقة كبيرة نشا الذرة

خطوات عمل كيكة القهوة سريعة الذوبان نقوم بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية .

احضري خلاطك النظيف وقومي بوضع كلاً من ( الزيت – اللبن – البيض – سكر حبيبات – قهوة سريعة الذوبان – كاكاو)

قومي بخلط الخليط السابق جيداً حتى تمتزج جميع المكونات معاً جيداً .

ثم نضيف على الخليط السابق الخميرة الحلوة والبيكنج بودر ثم خلط المكونات جيداً.

ثم نضع كمية صغيرة من الدقيق المنخول مسبقاً على باقي الخليط ونتأكد من خلط المكونات جيداً معاً ولا نضع كل كمية الدقيق معاً.

نقم بوضع كميات صغيرة من الدقيق ثم الخلط المكونات حتى تنتهي كمية الدقيق .

نحضر قالب ثم نقوم بدهنه من الزبدة ثم نرش كمية من الدقيق ونقوم بوضع الخليط بالكامل .

وأخيراُ نضع القالب في الفرن حتي ينضج كيك القهوة السريع في الخلاط. طريقة تحضير صوص لكيكة النسكافيه نخلط المكونات جميعاً معاً وبالمضرب نقم بخلط المكونات جيداً حتى تمتزج جميع المكونات معاً .

ونضعها على نار متوسطة ونستمر بالخلط حتى يسمك الخليط ويكون كريمي المزيج .

ثم نقوم بتزين الكيكة القهوة السريع في الخلاط بالصوص الكريمي. ويقدم لجميع أسرتك وبالهنا والصحة على قلوبكم . عمر شويل - جدة كيك القهوة السريع في الخلاط بصوص الكريمي المميز وبمكونات أقتصادية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك القهوة السريع في الخلاط بصوص الكريمي المميز وبمكونات أقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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