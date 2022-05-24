قنبلة نمو الشعر بسرعة وصفة الهنود تطويل الشعر بسرعة البرق تكثيف الشعر وتنعيمه في اسبوع

وصفة الهنود لتطويل الشعر حيث نجد أن الشعر الطويل الناعم حلم كل فتاة والكثير من الفتيات يسعون إلى الوصول إليها، ومنهم من يلجأ إلى منتجات الشعر المختلفة مع الاستمرار في استخدام هذه المنتجات، وقد يسبب هذا لضرر كبير للشعر وبصيلاته ولكن البعض الآخر يبحث عن الوصفات الطبيعية؛ حيث أنها لا تسبب ضرر للشعر، ومن هذه الوصفات وصفة هندية تساعد على تطويل الشعر ونموه بصورة سريعة وتنعيمه.

وصفة هندية لتطويل الشعر وتنعيمه

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل وتنعيمه، ومن ضمن هذه الوصفات وصفة اللبن الرائب وهى من الوصفات الفعالة، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

كوب كبير من اللبن الرائب.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الآملا.

طريقة التحضير

يتم مزج اللبن الرائب مع مسحوق الأملا جيدا في وعاء صغير حتى يتجانس تماما.

يطبق هذا الخليط على فروة الرأس من الجذور إلى الأطراف.

يطبق هذا الخليط على فروة الرأس من الجذور إلى الأطراف. يغطى الشعر بكيس من البلاستيك لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعرك.

تكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

تطويل الشعر بطريقة سريعة