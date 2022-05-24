وصفة بدوية لعلاج خشونة الركبة والتهاب المفاصل نهائيا في شهر واحد فقط وداعا لألام المفاصل للابد

خشونة الركبة تعتبر من أكثر الأمراض المنتشرة في الوقت الحالي بصورة كبيرة للغاية خصوصا عند التقدم في العمر كما يجب الإشارة أن هذا المرض منتشر بشكل كبير للغاية بين النساء ويسبب لهم العديد من الالام الغير محتملة نهائياً في الركبة سواء كان أثناء الحركة أو المشي وفيها يتم تأكل الغضاريف المحيطة بالركبة أيضا وخلال هذا المقال سوف نعرض عليكم أحد أهم الوصفات التي تساعد في علاج خشونة الركبة.

الوصفة البدوية لعلاج خشونة الركبة

المقادير المطلوبة:

لية غنم.

مرهم هيموكلار.

زيت حبة البركة.

طريقة التحضير الوصفة :

يمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة من المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:

في البداية يجب عليكم تذويب ليه الغنم على نار هادئة.

ثم يتم بعد ذلك إضافة المرهم.

ويتم وضع باقي المكونات.

يجب عليكم خلطهم بشكل جيد حتى يتجانس الخليط.

من أجل الحصول على قوام كريمي .

ثم يتم أخذ كمية مناسبة ويتم وضعها على المنطقة المصابة.

في الصباح يتم غسل المنطقة بالمياه جيدا

الطريقة الثانية لعلاج خشونة الركبة

المقادير المطلوبة:

لية غنم.

مرهم هيموكلار.

اسبرين.

زيت اللوز.

زيت حبة البركة.

طريقة التحضير

يمكنكم تحضير هذه الطريقة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

في البداية يجب عليكم تذويب لية الغنم على النار.

ثم يتم إضافة المرهم بعد ذلك.

ويتم وضع باقي المكونات.

ويجب عليكم خلطهم جيدا.

للحصول على قوام كريمي.

ثم يتم أخذ كمية مناسبة ويتم وضعها على المنطقة المصابة.

من الافضل بالطبع تغطية المنطقة المصابة من أجل التدفئة.

في الصباح يمكنكم غسل المنطقة بالماء بكل سهولة.

أعراض الإصابة بخشونة الركبة

هناك العديد من الاعراض التي نشير انك مصاب بخشونة في الركبة ومن بين هذه الأعراض: