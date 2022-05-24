طريقة عمل اللانشون فالبيت صحي ومضمون 100 % والطعم ولا أروع

اللانشون هو إحدى المأكولات السريعة الجاهزة، والتي يصنع عادتًا من اللحم، له طعم مميز وبالفعل يحبه الكثير سواء كبار أو صغار ولكن قد يحذر العديد من الأطباء تناول اللانشون الجاهز فهو غير مضمون من حيث مكوناته ويصبح غير آمن على الصحة، لذلك أصبح يسعى الكثير من الأمهات لمعرفة طريقة عمل اللانشون في المنزل بخطوات بسيطة ويصبح مثل الجاهز، تابعونا الآن لمعرفة خطوات التحضير.

طريقة عمل اللانشون في المنزل بكل سهولة

يمكن الآن لكل ربة منزل عمل الذ لانشون في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة وخطوات تحضيره هي كالتالي:

المكونات:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث مثلثات من الجبن.

عدد بيضتين.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

رشة بسيطة جدًا من اللون الأحمر الصحي المصرح به.

طريقة التحضير