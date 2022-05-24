نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللانشون فالبيت صحي ومضمون 100 % والطعم ولا أروع في المقال التالي
اللانشون هو إحدى المأكولات السريعة الجاهزة، والتي يصنع عادتًا من اللحم، له طعم مميز وبالفعل يحبه الكثير سواء كبار أو صغار ولكن قد يحذر العديد من الأطباء تناول اللانشون الجاهز فهو غير مضمون من حيث مكوناته ويصبح غير آمن على الصحة، لذلك أصبح يسعى الكثير من الأمهات لمعرفة طريقة عمل اللانشون في المنزل بخطوات بسيطة ويصبح مثل الجاهز، تابعونا الآن لمعرفة خطوات التحضير.
طريقة عمل اللانشون في المنزل بكل سهولة
يمكن الآن لكل ربة منزل عمل الذ لانشون في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة وخطوات تحضيره هي كالتالي:
المكونات:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- ثلاث مثلثات من الجبن.
- عدد بيضتين.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- رشة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.
- ملعقة صغيرة من بودرة البصل.
- ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.
- رشة بسيطة جدًا من اللون الأحمر الصحي المصرح به.
طريقة التحضير
- احضري محضر الطعام، وأضيفي بداخله اللحم المفرومة، ثم أضيفي الجبن المثلثات.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تختلط اللحين مع اللحم جيدًا.
- أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخلط حتى تصبح عجينة متماسكة مختلطة.
- أضيفي إلى اللحم كل البهارات التي تم تجهيزها واعيدي الخلط مرة أخرى لتصبح في النهاية عجينة متبلة بكل المكونات.
- احضري ورق المنيوم او ورق بلاستيك استرتش.
- لفي اللحمة على شكل رول، وافيه بورق الاسترتش جيدًا وافرغي منه كل الهواء.
- لفي الرول بعد ذلك بورق الالمونيوم جيدًا ثم يتم ربطه بخيط جيدًا.
- احضري وعاء به كمية مناسبة من المياه، وارفعيها على النار وأضيفي إليها بعض أوراق الغار ورشة فلفل اسود.
- بعد غليان المياه أضيفي الرول واتركيه داخل المياه لمدة نصف ساعة حتى ينضج تمامًا ويتماسك.
- هكذا أصبح اللانشون جاهز يتم وضعه في الثلاجة حتى التماسك الكامل لمدة يوم.
- يتم تقطيع اللانشون وتناوله في أي وقت بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل اللانشون فالبيت صحي ومضمون 100 % والطعم ولا أروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.