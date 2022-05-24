ضعيها لفرغات شعرك و الصلع النتيجة ستبهرك تنبت الشعر وتملأ الفراغات من أول استعمال

قد يعاني العديد من النساء والرجال أيضًا من ظهور بعض الفراغات في الشعر، أو وجود صلع واضع في بعض المناطق في الشعر وهذا قد يؤدي إلى الانزعاج الشديد، لذلك يبحث الكثير عن إيجاد حلول سريعة للتخلص من هذه المشكلة وإعادة إنبات الشعر في هذه المناطق وذلك ليصبح الشعر جميل وعلى شكلة الطبيعي، والان جئنا لكم ببعض الوصفات الطبيعية الآمنة على الشعر والتي تحقق أفضل النتائج في وقت بسيط.

أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج تساقط الشعر

هناك العديد من المواد الطبيعية التي تساعد في تعزيز انبات الشعر كما أنها لدور فعال أيضًا في تغذية فروة الرأس جيدًا ومن أهم هذه الوصفات مايللي:

ماسك البيض والعسل

هذا الماسك له الكثير من الفوائد فهو يحتوي على نسبة بروتين عالية المتواجدة في البيض التي تقوي جذور الشعر وتعزز من انبات الشعر في جميع الفراغات وخطوات التحضير والتطبيق كالآتي:

المكونات

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والتطبيق على الشعر

اخفقي البيضة جيدًا، ثم يتم إضافة العسل واعي الخفق حتى التجانس.

ثم أضيفي زيت الزيتون.

يتم توزيع الخليط على فروة الشعر والتعليم بشكل مستمر حتى يتغلغل الخليط إلى الفرن وأماكن الفراغات.

اتركيه لمدة ساعة ثم قومي بغسل الشعر.

استخدام الشاي الأخضر لإعادة إنبات الشعر

استخدام الشاي الأخضر لإعادة إنبات الشعر الشاي الأخضر له القدرة على إعادة إنبات الشعر بشكل سريع، بالإضافة إلى نوع تساقط الشعر وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

كيسين من الشاي الأخضر.

كوب من المياه.

طريقة التطبيق على الشعر