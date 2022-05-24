طرق إزالة البواسير بدون عملية جراحية وبطرق طبيعية علاج البواسير الداخلية والخارجية

البواسير أحد الأمراض التى تسبب الإزعاج لصاحبها كما تسبب له التعب والألم وتنتج البواسير عن طريق عدة أسباب منها العادات الخاطئة عند دخول الحمام وتنقسم البواسير إلى بواسير داخلية وخارجية والبعض منها يحتاج إلى عمليات جراحية والآخر يمكن علاجه دون إجراء جراحة أو باستخدام أدوية وأعشاب طبية.

طرق طبيعية لعلاج البواسير دون جراحة

يبحث الكثير من الرجال والنساء فى مواقع البحث عن طرق طبيعية لعلاج البواسير خوفا من الجراحة والأدوية الطبية التي تنهك الجهاز الهضمي ومنها: