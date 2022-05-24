نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق إزالة البواسير بدون عملية جراحية وبطرق طبيعية علاج البواسير الداخلية والخارجية في المقال التالي
البواسير أحد الأمراض التى تسبب الإزعاج لصاحبها كما تسبب له التعب والألم وتنتج البواسير عن طريق عدة أسباب منها العادات الخاطئة عند دخول الحمام وتنقسم البواسير إلى بواسير داخلية وخارجية والبعض منها يحتاج إلى عمليات جراحية والآخر يمكن علاجه دون إجراء جراحة أو باستخدام أدوية وأعشاب طبية.
طرق طبيعية لعلاج البواسير دون جراحة
يبحث الكثير من الرجال والنساء فى مواقع البحث عن طرق طبيعية لعلاج البواسير خوفا من الجراحة والأدوية الطبية التي تنهك الجهاز الهضمي ومنها:
- حيث أنه جل الصبار أو المعروف بالالوفيرا هو ذو قدرة فائقة في علاج الكثير من الأمراض ومنها البواسير لأن هذا الحل له القدرة على علاج الالتهابات الموجودة بالجسم.
- الثوم يساعد فى علاج البواسير لأنه يساعد على علاج الحكة والالتهابات المصاحبة البواسير.
- الزيوت العطرية: والتي يكون لها دور فعال و تستخدم لعلاج البواسير وخاصة البواسير المتدلية ولكن يجب الحذر من تطبيقها عليها مباشرة أو تناولها عبر الفم ولكن يجب استنشاق بخارها فقط أو تخفيفه بزيت آخر مثل زيت الزيتون وتطبيقه على البواسير وبعض الزيوت يمكن تطبيقها مباشرة مثل زيت شجرة الشاي والقرنفل وكستناء الحصان والنعناع واللبان و لحاء القرفة والشبت وشجرة السرو والسذاب البرى والقرنفل فهذه الزيوت تقلل الأعراض مثل تهيج فتحة الشرج والألم عند التبرز والنزيف والحكة وغيرها.
- كما أنه الفلافونويد يحتوى على مضادات الأكسدة التي تعزز عمل الدورة الدموية بالجسم كما تساعد في تخفيف الأعراض المصاحبة البواسير وتوجد هذه المادة فى بعض الفواكه والخضروات وبعض المشروبات مثل الشاى والقهوة وأثبتت الدراسات العلمية أن مادة الفلافونويد تلك تساعد فى وقف النزيف الناتج عن الإصابة عن البواسير كما يساعد فى تقليل الأعراض الناجمة عن البواسير.
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