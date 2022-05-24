نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيك العشر دقائق في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة كيك ال 10 دقائق في المقال التالي
الكيك هي الحلوى الأساسية في كل منزل، فقد تعشق جميع النساء التفنن في عمل الكيك بأنواعه المختلفة وتخزينه بأجمل الأشكال، كما يمكن تقديم الكيك لما أفراد الأسرة كوجبة إفطار مع كوب الشاي الساخنة وتعتبر وجبة مشبعة ولذيذة، أو تقديمه للضيوف في المناسبات المميزة، والان يمكنكم عمل الكيك بطريقة بسيطة لا تحتاج للكثير من الوقت في دقائق معدودة وهي ما سوف نعرضها لكم في هذا المقال.
طريقة عمل كيكة العشرة دقائق المميزة
اصنعي لأسرتك اجمل كيكة لذيذة شعبية بدون اي مجهود وفي خلال دقائق معدودة وتمتعي بافضل طعم وشكل، وطريقة التحضير كالتالي:
المكونات:
- كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانليا.
- ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب الا ربع من اللبن الحليب.
- دأربع ملاعق كبار من السمن.
- كوب الا ربع من السكر.
طريقة التحضير
- حتى يتم إعداد الكيكة بشكل سريع وبجودة عالية يمكنك يتم استخدام محضر الطعام في التحضير.
- قومي بوضع السمن والسكر.
- اخلطي المكونات جيدًا على أعلى سرعة حتى يصبح القوام كريمي ناعم ويذوب السكر.
- أضيفي إليه اللبن الحليب .أعيدي الخلط مرة أخرى.
- ثم يضاف البيض واحدة تلو الآخر مع الاستمرار في الخلط بشكل جيدًا واضيفي الفانيليا واستمري حتى تتجانس كل المكونات.
- احضري وعاء انخلي به الدقيق، ثم ضعي البيكنج باودر واخلطي المكونات الجافة.
- الآن أضيفي الدقيق بشكل تدريجي إلى المكونات السائلة، وقومي بالخلط بشكل تدريجي حتى تتكون خليط الكيكة المميز.
- احضري قالب مناسب الحجم والارتفاع.
- دهن القالب بالزيت والدقيق.
- أضيفي المكونات إلى القالب.
- وضعي الكيكة في الفرن الذي يكون قد تم تجهيز من قبل البدء في التحضير على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركي الكيكة لمدة ٣٠ دقيقة حتى تنضج.
- اخرجي الكيكة واتركيها حتى تبرد ويتم تزينها بعد ذلك حسب الرغبة وتقطع وتقدم.
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