طريقة عمل كيك العشر دقائق في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة كيك ال 10 دقائق

الكيك هي الحلوى الأساسية في كل منزل، فقد تعشق جميع النساء التفنن في عمل الكيك بأنواعه المختلفة وتخزينه بأجمل الأشكال، كما يمكن تقديم الكيك لما أفراد الأسرة كوجبة إفطار مع كوب الشاي الساخنة وتعتبر وجبة مشبعة ولذيذة، أو تقديمه للضيوف في المناسبات المميزة، والان يمكنكم عمل الكيك بطريقة بسيطة لا تحتاج للكثير من الوقت في دقائق معدودة وهي ما سوف نعرضها لكم في هذا المقال.

طريقة عمل كيكة العشرة دقائق المميزة

اصنعي لأسرتك اجمل كيكة لذيذة شعبية بدون اي مجهود وفي خلال دقائق معدودة وتمتعي بافضل طعم وشكل، وطريقة التحضير كالتالي:

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانليا.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب الا ربع من اللبن الحليب.

دأربع ملاعق كبار من السمن.

كوب الا ربع من السكر.

طريقة التحضير