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ماسك القهوة والفازلين ، من أقوي الماسكات الطبيعية السحرية التي تلعب دور كبير في حماية البشرة من التجاعيد والاسمرار بفضل احتوائه على مواد طبيعية مضادة للأكسدة التي تعمل على حماية البشرة من جميع المشاكل التي تواجهها، وهو ماسك رائع في أغلق مسام البشرة الواسعة، وإزالة الرؤوس السوداء التي تجعل الوجه يبدو مشوه وغير مرغوب فيه ، كما يعمل على تبييض البشرة وتوريدها ومنحها ملمس جمالي رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك القهوة والفازلين السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل. مكونات عمل ماسك القهوة والفازلين السحري يحتوي الماسك على مكونات طبيعية رائعة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقتين من ماء الورد. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك القهوة والفازلين السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً. ثم نقوم بتوزيع الماسك على الوجه وندلك برفق حتى يتشرب جيداً. نترك الماسك على الوجه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف تماماً. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظين نعومة ونضارة بشرتك. يفضل وضع الماسك على الوجه مرة واحدة قبل النوم ويتم إزالته بعد مرور عشرين دقيقة. فوائد ماسك القهوة والفازلين للبشرة يحتوي الماسك على فوائد عديدة مذهلة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يساعد على توحيد لون البشرة ويجدد الخلايا الميتة. كما يقضي على الدهون الزائدة بالوجه ويحارب الشيخوخة المبكرة. يخفي البقع الداكنة والتصبغات الجلدية تماماً من الوجه. يلعب دور كبير في حماية البشرة من الجفاف لأنه يحتوي على مادة الفازلين المرطبة. يحارب جفاف الجلد ويحميه من التشققات والخطوط الرفيعة. كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب. يعطي للبشرة النعومة والترطيب ويجعلها تبدو أصغر سناً. يحمي البشرة من البكتيريا والفطريات التي تسبب الرؤوس السوداء وحب الشباب. كما يساعد على التخلص من الكلف والنمش الناتج عن الحمل والولادة الذي يشوه مظهر البشرة. عمر شويل - جدة ماسك القهوة والفازلين يخلص البشرة من التجاعيد ويجعلها جميلة ومتفتح طول العمر - ثقفني

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