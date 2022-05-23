تحضير ساندويتشات البطاطس والمخلل السوري الشهية بمكونات اقتصادية ومذاق لذيذ

ساندويتشات البطاطس والمخلل السوري ، من الوصفات الشهية واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها من الأكلات المفضلة والمحببة للكثيرين.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتشات البطاطس والمخلل السوري.

مكونات ساندويتشات البطاطس والمخلل السوري

تتكون هذه الساندوتشات الشهية والمميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كتالي:

ثلاث أرغفة من الخبز السوري.

بطاطس مقطعة أصابع متوسطة.

٦ ملاعق كبار من الثومية السوري.

٦ ملاعق كبار من شرائح مخلل الخيار.

جبنة موزاريلا حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتشات البطاطس والمخلل السوري وطريقة تحضيرها كالتالي: