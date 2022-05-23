نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير ساندويتشات البطاطس والمخلل السوري الشهية بمكونات اقتصادية ومذاق لذيذ في المقال التالي
ساندويتشات البطاطس والمخلل السوري ، من الوصفات الشهية واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما أنها من الأكلات المفضلة والمحببة للكثيرين.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتشات البطاطس والمخلل السوري.
مكونات ساندويتشات البطاطس والمخلل السوري
تتكون هذه الساندوتشات الشهية والمميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كتالي:
- ثلاث أرغفة من الخبز السوري.
- بطاطس مقطعة أصابع متوسطة.
- ٦ ملاعق كبار من الثومية السوري.
- ٦ ملاعق كبار من شرائح مخلل الخيار.
- جبنة موزاريلا حسب الرغبة.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتشات البطاطس والمخلل السوري وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بإحضار إناء، ثن نقوم بنقع البطاطس المقطعة في ماء مع ملعقة من الملح وملعقة من الخل لمدة ١٥ دقيقة.
- ثم بعد ذلك نقوم بقليها في الزيت وقبل أن تكمل تسويتها نقوم بإخراجها ونتركها حتى تبرد،.
- وبعدما تبرد البطاطس نقوم بقليها مرة أخرى.
- ثم بعد ذلك نقوم بفرد رغيف الخبز السوري ونضيف إليه ملعقتين من الثومية والخيار المخلل.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البطاطس التي قمنا بتسويتها.
- ثم نقوم بوضع القليل من الجبن الموزاريلا المبشورة فوق البطاطس.
- بعد ذلك نقوم بلف الرغيف وإغلاقه من الجوانب ونضعه بعد ذلك في مقلاه مع ملعقة من السمن ونقوم بتحميره من الجانبين.
- ثم نقوم بتكرار الأمر مع جميع الساندوتشات المتبقية.
- ثم تكون الساندوتشات بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تناولها مع العديد من الصوصات والسلطات اللذيذة التي يمكن إعدادها بالمنزل بكل سهولة مثل صوص المايونيز والشيدر وسلطة الطحينة.
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