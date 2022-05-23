طريقة عمل البهارات السبع مش هتشتريها من العطار تاني وصفة سحرية لن تتركها بعد اليوم جربي بنفسك

السبعة البهارات تعتبر من أهم الوصفات التي تعطي جميع الأطعمة نكهة فريدة ورائعة للغاية واليوم سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحضير السبع بهارات، حيث تحتاج جميع الخلطات والوصفات دائما إلى التوابل من أجل إعطاء الطعم الرائع الفريد، والسبع بهارات هم الفلفل الاسود والكمون والكزبرة المجففة والهيل والقرفة والزعفران ومن خلال هذا المقال سوف نعرض عليكم طريقة تحضير البهارات السبع بهارات بكل سهولة في المنزل.

مقادير البهارات السبع

يمكنكم تحضير السلع بهارات بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية:

نصف كوب من الكمون المطحون جيدا.

نصف كوب من الكزبرة الجافة.

نصف كوب من الفلفل الاسود.

نصف كوب من القرنفل.

خمس ملاعق من جوزة الطيب المطحونة.

خمس ملاعق من القرفة.

ثلاثة ملاعق من الحبهان المطحون.

وعاء مناسب.

طريقة تحضير البهارات السبع

السبع بهارات تعتبر من أشهر التوابل كما يجب الإشارة أنه يمكنكم اضافتها بالطبع العديد من الوجبات المختلفة كما تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج فهي تحتاج إلى بعض المكونات البسيطة بالطبع يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال الخطوات البسيطة والسهلة الآتية: